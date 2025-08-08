- AP Moller Maersk : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 13800 à 16000 DKK.
- Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 71 à 68 EUR.
- Athens International Airport : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,40 EUR à 12,80 EUR.
- Diageo : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 2000 GBX.
- Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 23,40 à 23,50 EUR.
- Fraport : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 66 à 73 EUR.
- Just Group : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 220 GBX.
- KBC Groupe : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 89 à 95 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 87 à 93 EUR.
- Roche : Bank Vontobel AG dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 CHF à 268 CHF.
- Sandoz Group : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46,50 à 55 CHF. Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 42,80 CHF à 47,60 CHF.
- Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.
- SMA Solar Technology : TD Cowen maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 15 à 20 EUR.
- Soitec : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 36 EUR.
- Swissquote Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 555 CHF.
- TotalEnergies : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 58 à 57 EUR.
- Vivendi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2,80 à 3,20 EUR.
- Zurich Insurance Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 480 à 485 CHF.
Avis d'analystes du jour : du soutien pour Sanofi, Soitec et Roche dégradées
Parmi les recommandations d'analystes du jour, on note des dégradations notables pour Roche (Vontobel), Soitec (BNP Paribas Exane) et Sandoz (Jefferies) malgré des objectifs relevés. Sanofi bénéficie d'un passage à surpondérer chez JP Morgan.
Publié le 08/08/2025 à 08:39