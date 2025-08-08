En bourse, la douce musique du "ça aurait pu être pire"

Les investisseurs ont accueilli avec un certain flegme l'entrée en vigueur effective d'une partie des droits de douane imposés par les Etats-Unis. Ou avec une certaine résignation, avec en zeitgeist "ça aurait pu être pire". Le rythme des publications de résultats d'entreprises va ralentir assez nettement du côté des grandes entreprises occidentales.