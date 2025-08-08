  • AP Moller Maersk : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 13800 à 16000 DKK.
  • Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
  • Anheuser-Busch Inbev : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 71 à 68 EUR.
  • Athens International Airport : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 8,40 EUR à 12,80 EUR.
  • Diageo : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 2000 GBX.
  • Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 23,40 à 23,50 EUR.
  • Fraport : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 66 à 73 EUR.
  • Just Group : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 220 GBX.
  • KBC Groupe : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 89 à 95 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 87 à 93 EUR.
  • Roche : Bank Vontobel AG dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 299 CHF à 268 CHF.
  • Sandoz Group : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46,50 à 55 CHF. Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 42,80 CHF à 47,60 CHF.
  • Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.
  • SMA Solar Technology : TD Cowen maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 15 à 20 EUR.
  • Soitec : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 36 EUR.
  • Swissquote Group Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 555 CHF.
  • TotalEnergies : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 58 à 57 EUR.
  • Vivendi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2,80 à 3,20 EUR.
  • Zurich Insurance Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 480 à 485 CHF.