- Adecco : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 29,50 CHF à 23,50 CHF.
- Amrize : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 62 USD.
- Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 41 à 45 USD.
- Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 9 à 10 EUR.
- Credito Emiliano : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours de 14,80 EUR.
- Diversified Energy Company : Johnson Rice passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 1900 à 2300 GBX.
- Eni : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 15,50 EUR.
- EssilorLuxottica : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 315 à 350 EUR.
- Fagerhult : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 40 SEK.
- Geberit : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 454 à 529 CHF.
- GTT : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 165 EUR.
- Holcim : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 70,50 CHF à 67,50 CHF.
- Hugo Boss : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 38 EUR.
- Interroll : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 2375 CHF.
- Kardex : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 330 CHF.
- Novo Nordisk : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 40 USD.
- Pagegroup : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 250 à 200 GBX.
- Pierre & Vacances : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2,20 à 2,30 EUR.
- Rockwool : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 335 DKK à 220 DKK.
- Svenska Cellulosa : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 133 à 130 SEK.
- Saint-Gobain : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 129 à 102 EUR.
- Sika : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 183 à 192 CHF.
- Sonova : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 250 à 235 CHF.
- Stellantis : Intesa Sanpaolo passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 10 à 12 EUR.
- TotalEnergies : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 58,50 à 55 EUR.
- Wise : Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1090 GBX.
Avis d'analystes du jour : du soutien pour Stellantis et EssilorLuxottica, JPMorgan lâche TotalEnergies
BNP Paribas abaisse sa recommandation sur Adecco et Rockwool, tout en relevant ses objectifs sur Sika et Saint-Gobain. JP Morgan rétrograde Eni et TotalEnergies. Goldman Sachs augmente sa cible sur EssilorLuxottica à 350 EUR. Intesa relève Stellantis à acheter.
Publié le 05/12/2025 à 08:45