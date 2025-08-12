- Accor : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 54 à 51 EUR.
- Adecco Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 41 CHF à 43 CHF.
- Avolta : Octavian AG dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 CHF à 47 CHF.
- Balfour Beatty : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 250 GBX à 568 GBX.
- Endomines Finland : Inderes dégrade d'accumuler à vendre avec un objectif de cours relevé de 19,50 EUR à 24 EUR.
- Equinor : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 260 NOK à 240 NOK.
- Hypoport : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 220 à 185 EUR.
- KBC Groupe : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 87 à 94 EUR.
- Landis+Gyr Group : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 52 à 57 CHF.
- Logitech International : Loop Capital Markets maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 78 à 97 USD.
- Lufthansa : Goodbody dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 6 EUR à 6,30 EUR.
- Northern Data : Canaccord Genuity maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 60 à 27 EUR.
- Orsted : Arctic Securities dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 280 DKK à 180 DKK. Fearnley Securities maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 237 DKK.
- Prosus : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 55,60 à 62,10 EUR.
- Repsol : JP Morgan passe de sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 12 EUR à 15,50 EUR.
- Rémy Cointreau : Morgan Stanley maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 43 EUR à 43,50 EUR.
- Sandoz: RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 44 CHF à 53 CHF.
- Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR.
- Sartorius : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 210 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 245 à 229 EUR.
- Solvay : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 31 à 27 EUR.
- Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 45 EUR.
- UBS Group : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 46 USD.
Avis d'analystes du jour : élagage sur Orsted, Technip Energies et UBS entourés
Dans la liste des changements de recos du jour, reculs marqués pour les objectifs de Northern Data (60 à 27 EUR), Orsted (280 à 180 DKK) et Sanofi (115 à 105 EUR). A l'inverse, on note des relèvements notables pour UBS (37 à 46 USD), Technip Energies (33 à 45 EUR) et Logitech (78 à 97 USD). Et quelques changements de recommandations pour Prosus, Equinor, Repsol, Lufthansa et Avolta.
Publié le 12/08/2025 à 08:30