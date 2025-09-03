- Adidas : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 250 à 220 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 72 à 66 USD.
- BP Plc : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 28,10 USD à 32,40 USD.
- Burberry Group : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 1250 à 1360 GBX.
- Buzzi : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 57,10 à 49,50 EUR.
- Continental : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 64 à 66 EUR.
- Domino's Pizza Group : Investec passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 360 GBX à 220 GBX.
- Edenred : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 48 à 42 EUR.
- Equinor : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 248 NOK à 230 NOK.
- Hermès International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2640 à 2510 EUR.
- Inventiva : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 9 à 13 USD.
- Lifco : Pareto Securities démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 350 SEK.
- Nokia : BNP Paribas Exane passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 4,30 EUR.
- Partners Group Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1090 à 1140 CHF.
- Prosus : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 37 à 65,50 EUR.
- Puuilo : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Redeia Corporacion : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 19 EUR.
- Rémy Cointreau : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 65 à 68 EUR.
- Safran : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 235 à 305 EUR.
- Schaeffler : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 3,70 EUR à 4,80 EUR.
- Siegfried Holding : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance et réduit l'objectif de cours de 108 CHF à 105 CHF.
- SIG Group : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 19 à 17,20 CHF.
- Sodexo : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 61 à 59 EUR.
- Taaleri : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 9 à 8,50 EUR.
- Technogym : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 13,60 EUR à 15,20 EUR.
- Torm : Fearnley Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 146 DKK.
- Viridien : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 94 EUR.
- Watches Of Switzerland Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 450 GBX.
Avis d'analystes du jour : Equinor, Viridien et Adidas reviennent dans la partie, Continental et Domino's Pizza pas invités
Jefferies repasse à l'achat sur Adidas et Prosus, malgré une baisse de l'objectif sur le premier. Viridien grimpe dans l'estime de Bernstein, avec un objectif relevé de 54%. Nokia et Redeia gagnent une recommandation positive, tandis que Continental et Schaeffler subissent des dégradations.
