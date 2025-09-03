Le marché a des maux de dettes

Les craintes sur la dette publique ne sont jamais très loin quand les investisseurs doivent citer les risques qui les font frémir. Alors quand la situation budgétaire de plusieurs pays commence à inquiéter au même moment, l'effet est démultiplié, surtout quand on saupoudre tout ça de pronostics sur la politique monétaire. Les marchés actions ont démarré septembre du mauvais pied.