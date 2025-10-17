Un petit drapeau rouge pour la finance US

On avait la bulle IA et les relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine sur les bras. Et voilà que resurgissent les tensions sur le marché du crédit, par le biais des banques régionales américaines. C'est encore un épiphénomène, mais ça a déplu du côté de Wall Street en fin de parcours hier.