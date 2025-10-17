  • ABB : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 56 à 58 CHF.
  • Alcon : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 CHF.
  • BP plc: Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 37 USD.
  • Continental : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 63 à 65 EUR.
  • Ems-Chemie Holding : Berenberg maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 491 à 510 CHF.
  • Entra : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 137 NOK à 140 NOK.
  • EssilorLuxottica : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 320 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 305 EUR à 315 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 267 à 300 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 350 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 280 à 320 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 316 EUR.
  • FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 56,60 EUR à 56 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 27,80 à 26,50 EUR.
  • Galderma Group : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 165 à 182 CHF.
  • Gecina : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 88,20 à 86,40 EUR.
  • Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3400 CHF.
  • Lassila & Tikanoja : Inderes passe de accumuler à alléger avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
  • Lvmh : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 EUR.
  • Michelin : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 EUR.
  • Nanobiotix : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 27 EUR.
  • Nestlé : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 CHF.
  • Pernod Ricard : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 83 à 82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 100 EUR.
  • Smith & Nephew : Baptista Research passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1570 GBX à 1450 GBX.
  • Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 340 EUR.
  • Sanoma : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 12,60 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 251 à 252 EUR.
  • Shell : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 76 USD.
  • Vat Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 314 à 347 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 CHF. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 470 à 450 CHF.
  • Wise : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.