- ABB : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 56 à 58 CHF.
- Alcon : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 76 CHF.
- BP plc: Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 37 USD.
- Continental : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 63 à 65 EUR.
- Ems-Chemie Holding : Berenberg maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 491 à 510 CHF.
- Entra : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 137 NOK à 140 NOK.
- EssilorLuxottica : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 320 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 305 EUR à 315 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 267 à 300 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 350 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 280 à 320 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 302 à 316 EUR.
- FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 56,60 EUR à 56 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 27,80 à 26,50 EUR.
- Galderma Group : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 165 à 182 CHF.
- Gecina : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 115 à 110 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 88,20 à 86,40 EUR.
- Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 3300 à 3400 CHF.
- Lassila & Tikanoja : Inderes passe de accumuler à alléger avec un objectif de cours de 10,50 EUR.
- Lvmh : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 530 à 560 EUR.
- Michelin : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 EUR.
- Nanobiotix : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 27 EUR.
- Nestlé : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 81 à 86 CHF. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 CHF.
- Pernod Ricard : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 83 à 82 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 100 EUR.
- Smith & Nephew : Baptista Research passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1570 GBX à 1450 GBX.
- Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 340 EUR.
- Sanoma : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 12,60 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 251 à 252 EUR.
- Shell : Wells Fargo démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 76 USD.
- Vat Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 314 à 347 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 300 à 305 CHF. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 470 à 450 CHF.
- Wise : Baptista Research passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 990 GBX à 1240 GBX.
Avis d'analystes du jour : EssilorLuxottica convainc, Continental et Nanobiotix aussi
Deutsche Bank passe à l'achat sur Continental et relève Nestlé à 86 CHF. Jefferies et Goldman Sachs rehaussent fortement leurs objectifs sur EssilorLuxottica, jusqu'à 350 EUR. Wise bénéficie d'une double amélioration de recommandation et d'objectif par Baptista Research.
Publié le 17/10/2025 à 09:04