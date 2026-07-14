- ABB Ltd : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1 050 SEK.
- Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 240 EUR.
- ASML Holding : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 1 700 à 2000 USD.
- Belimo Holding : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 500 à 575 CHF.
- Buzzi : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 49,50 EUR.
- Dassault Systèmes : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.
- Eni : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 41 USD.
- Essilorluxottica : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 230 à 200 EUR.
- Finnair : Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 3,80 EUR.
- Friedrich Vorwerk Group : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours de 65 EUR.
- IMCD : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 à 100 EUR.
- Kongsberg Maritime : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 50 NOK.
- Nokian Renkaat : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 11 à 13 EUR.
- Pearson : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 1 430 à 1420 GBX.
- Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 38,50 EUR à 41 EUR.
- Salzgitter : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 66 EUR.
- SES S.A : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 7 à 9 EUR.
- Swatch Group : Octavian AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 232 à 225 CHF.
- Tryg : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 165 à 145 DKK.
- UBS Group : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 51 à 55 USD.
- Zealand Pharma : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 505 à 320 DKK.
Avis d'analystes du jour : EssilorLuxottica se fait encore raboter, SES est revalorisée
Objectifs relevés pour ASML, Airbus ou Rémy Cointreau, coupes marquées pour Zealand Pharma et Eni : les analystes ont largement revu leur copie ce matin sur les valeurs européennes.