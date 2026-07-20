  • Abb : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 87 CHF.
  • Anglo American : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 3400 à 3300 GBX.
  • Asml Holding : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1474,20 USD à 2079,70 USD.
  • Bnp Paribas : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 135 EUR.
  • Burberry Group : Telsey Advisory Group maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1200 GBX.
  • Castellum : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 SEK à 125 SEK.
  • Compagnie Financiere Richemont : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 189,78 à 223,13 CHF.
  • Glencore : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 680 à 605 GBX.
  • Orion Oyj : Inderes dégrade à accumuler d'acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 83 EUR. SEB Bank dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 79 EUR à 82 EUR.
  • Rio Tinto : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 6810 à 6600 GBX.
  • Ryanair Holdings : Goodbody maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 30,35 EUR.
  • Sanofi : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 USD.
  • Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 54 EUR.
  • Telia Company : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours de 41 SEK.
  • Totalenergies : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 93 à 88 EUR.