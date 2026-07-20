- Abb : CICC maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 81 à 87 CHF.
- Anglo American : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 3400 à 3300 GBX.
- Asml Holding : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1474,20 USD à 2079,70 USD.
- Bnp Paribas : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 135 EUR.
- Burberry Group : Telsey Advisory Group maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1200 GBX.
- Castellum : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 SEK à 125 SEK.
- Compagnie Financiere Richemont : Avior Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 189,78 à 223,13 CHF.
- Glencore : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 680 à 605 GBX.
- Orion Oyj : Inderes dégrade à accumuler d'acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 83 EUR. SEB Bank dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 79 EUR à 82 EUR.
- Rio Tinto : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 6810 à 6600 GBX.
- Ryanair Holdings : Goodbody maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 31 à 30,35 EUR.
- Sanofi : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 USD.
- Sodexo : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 54 EUR.
- Telia Company : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours de 41 SEK.
- Totalenergies : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 93 à 88 EUR.
Avis d'analystes du jour : Fortunes diverses pour le luxe
Les premiers résultats des acteurs du luxe, la semaine dernière, ont été en demi-teinte. Richemont a su tirer son épingle du jeu, tandis que Burberry a trébuché. Les analystes revoient leurs prévisions en conséquence.