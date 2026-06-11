- AB Volvo : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 350 SEK.
- Alcon : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 90 à 82 CHF.
- Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
- ASM International : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 950 EUR à 1200 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 895 à 955 EUR.
- ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1600 à 1770 EUR.
- Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Autonomous Research passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10,28 EUR.
- BE Semiconductor Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 286 à 315 EUR.
- Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,20 à 22,40 EUR.
- Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 à 155 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 148 à 151 EUR.
- Porsche Ag : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 39 à 59 EUR.
- Retail Estates : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 76 EUR.
- Sligro Food : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.
- Swisscom : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 720 CHF à 600 CHF.
- Trustpilot : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 350 GBX.
- Vodafone : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 120 GBX à 110 GBX.
- Voltalia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs achète ASML, ASMi et BESI
Les révisions à la hausse dominent chez les équipementiers semiconducteurs : ASML, ASMI et BE Semiconductor voient leurs objectifs relevés par Goldman Sachs et Barclays. Porsche AG bénéficie d'un upgrade de Goldman.
Publié le 11/06/2026 à 08:29