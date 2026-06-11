Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs achète ASML, ASMi et BESI

Les révisions à la hausse dominent chez les équipementiers semiconducteurs : ASML, ASMI et BE Semiconductor voient leurs objectifs relevés par Goldman Sachs et Barclays. Porsche AG bénéficie d'un upgrade de Goldman.

AB Volvo : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 350 SEK.

Alcon : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 90 à 82 CHF.

Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

ASM International : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 950 EUR à 1200 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 895 à 955 EUR.

ASML Holding : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1600 à 1770 EUR.

Banca Monte Dei Paschi Di Siena : Autonomous Research passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 10,28 EUR.

BE Semiconductor Industries : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 286 à 315 EUR.

Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22,20 à 22,40 EUR.

Euronext : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 à 155 EUR. Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 148 à 151 EUR.

Porsche Ag : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 39 à 59 EUR.

Retail Estates : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 76 EUR.

Sligro Food : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 14 EUR.

Swisscom : Morgan Stanley passe de surpondérer à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 720 CHF à 600 CHF.

Trustpilot : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 350 GBX.

Vodafone : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 120 GBX à 110 GBX.

Voltalia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 EUR.