- Alcon : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 à 83 USD.
- Also Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 272 CHF.
- Arcadis : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 70,50 EUR à 40 EUR.
- Bachem Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 75 à 62 CHF.
- Bureau Veritas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 40 à 39,50 EUR.
- Cicor Technologies : Baader Helvea passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 215 CHF à 195 CHF.
- Crédit Agricole : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 18 à 19 EUR.
- Dassault Aviation : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 365 EUR à 340 EUR.
- Ems-Chemie Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 560 CHF.
- Equinor : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 317 NOK à 263 NOK.
- Essilorluxottica : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 355 à 352 EUR.
- Euroapi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,50 EUR à 2 EUR.
- Husqvarna : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 50 SEK.
- Hermès International : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2400 à 2350 EUR.
- Nemetschek : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 128 EUR.
- Sandoz Group : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 57 CHF.
- Sanofi : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 105 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 238 à 254 EUR.
- Straumann Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 99 à 96 CHF.
- Technip Energies : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 40 EUR.
- TUI Ag : Landesbank Baden-Wuerttemberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 11 EUR.
- UBS Group : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 USD à 52 USD.
- VAT Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 405 à 450 CHF.
- Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2 EUR à 1,25 EUR.
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs achète Technip, Zacks aime UBS, objectifs réduits sur Hermès et Worldline
L'actualité des recommandations met en lumière l'optimisme sur UBS Group et Technip Energies, contrastant avec la sévère dégradation d'Arcadis. Ailleurs, la prudence prévaut avec de nombreux objectifs de cours revus à la baisse, notamment pour Hermès, Sanofi et Worldline.
Publié le 19/12/2025 à 08:28