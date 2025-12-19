  • Alcon : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 à 83 USD.
  • Also Holding : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 272 CHF.
  • Arcadis : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 70,50 EUR à 40 EUR.
  • Bachem Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 75 à 62 CHF.
  • Bureau Veritas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 40 à 39,50 EUR.
  • Cicor Technologies : Baader Helvea passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 215 CHF à 195 CHF.
  • Crédit Agricole : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 18 à 19 EUR.
  • Dassault Aviation : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 365 EUR à 340 EUR.
  • Ems-Chemie Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 560 CHF.
  • Equinor : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 317 NOK à 263 NOK.
  • Essilorluxottica : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 355 à 352 EUR.
  • Euroapi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,50 EUR à 2 EUR.
  • Husqvarna : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 50 SEK.
  • Hermès International : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2400 à 2350 EUR.
  • Nemetschek : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 128 EUR.
  • Sandoz Group : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 57 CHF.
  • Sanofi : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 110 EUR à 105 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 238 à 254 EUR.
  • Straumann Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 99 à 96 CHF.
  • Technip Energies : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 40 EUR.
  • TUI Ag : Landesbank Baden-Wuerttemberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 11 EUR.
  • UBS Group : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 USD à 52 USD.
  • VAT Group : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 405 à 450 CHF.
  • Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2 EUR à 1,25 EUR.