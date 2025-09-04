  • ASML Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 650 à 680 EUR.
  • Axa : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44,50 à 45 EUR.
  • Buzzi : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 47 EUR.
  • Dormakaba : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 862 à 900 CHF.
  • Entain : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 949 GBX à 917 GBX.
  • Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 136 à 135 EUR.
  • Getlink : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 18 à 15 EUR.
  • Holcim : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 75 CHF.
  • Heidelberg Materials : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 240 EUR.
  • Mercedes-Benz Group : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 60 EUR.
  • Nexans : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 143 EUR.
  • Nordic Semiconductor : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 145 NOK.
  • Partners Group Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1270 à 1300 CHF. Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1140 à 1190 CHF.
  • Renk Group : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 72 à 68 EUR.
  • Rheinmetall : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2200 EUR.
  • Roche Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 345 à 320 CHF.
  • RWE : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 39 à 41 EUR.
  • Saab : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 430 SEK.
  • SMA Solar Technology : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours de 16 EUR.
  • Soitec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 EUR.
  • STMicroelectronics : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25 EUR à 27 EUR.
  • Swiss Life Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 829 à 865 CHF.
  • Tate & Lyle : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 590 GBX.
  • Traton : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 420 SEK.
  • Vinci : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 143 à 142 EUR.
  • Wärtsilä : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 19,40 EUR à 20 EUR.
  • Ypsomed Holding : KeyBanc Capital Markets démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 525 CHF.