- ASML Holding : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 650 à 680 EUR.
- Axa : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44,50 à 45 EUR.
- Buzzi : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 47 EUR.
- Dormakaba : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 862 à 900 CHF.
- Entain : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 949 GBX à 917 GBX.
- Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 136 à 135 EUR.
- Getlink : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 18 à 15 EUR.
- Holcim : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 75 CHF.
- Heidelberg Materials : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Mercedes-Benz Group : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 60 EUR.
- Nexans : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 125 à 143 EUR.
- Nordic Semiconductor : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 145 NOK.
- Partners Group Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1270 à 1300 CHF. Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1140 à 1190 CHF.
- Renk Group : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 72 à 68 EUR.
- Rheinmetall : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2200 EUR.
- Roche Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 345 à 320 CHF.
- RWE : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 39 à 41 EUR.
- Saab : Morgan Stanley démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 430 SEK.
- SMA Solar Technology : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours de 16 EUR.
- Soitec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 EUR.
- STMicroelectronics : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25 EUR à 27 EUR.
- Swiss Life Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 829 à 865 CHF.
- Tate & Lyle : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 590 GBX.
- Traton : DNB Carnegie démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 420 SEK.
- Vinci : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 143 à 142 EUR.
- Wärtsilä : Citi passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 19,40 EUR à 20 EUR.
- Ypsomed Holding : KeyBanc Capital Markets démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 525 CHF.
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs aime Nexans et Holcim, Morgan Stanley sabre Soitec et Saab
Goldman Sachs entame la couverture de Holcim et Heidelberg Materials à l'achat, et relève fortement son objectif sur Nexans. HSBC dégrade Entain à conserver, tandis que JP Morgan abaisse sa recommandation sur Getlink. Citi et Vontobel ajustent à la hausse leurs objectifs sur Partners Group Holding.
Publié le 04/09/2025 à 08:29