- Airbus : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 230 EUR.
- Altarea : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 118 à 122 EUR.
- Ashtead Group : RBC Capital passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 4600 GBX.
- Asr Nederland : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 60 EUR.
- Aumovio : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 50 EUR. JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.
- Aéroports De Paris : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 105 EUR.
- BAE Systems : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 2270 GBX.
- Bakkavor Group : RBC Capital passe de surperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 200 à 230 GBX.
- Cellnex Telecom : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 37,50 EUR.
- Dassault Aviation : Goldman Sache reprend le suivi à vendre en visant 270 EUR.
- DHL Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 47 à 42 EUR.
- Embracer Group : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 105 SEK.
- Hennes & Mauritz : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours de 130 SEK.
- Iberdrola : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18,70 EUR.
- Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 220 à 263 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 225 CHF à 182 CHF.
- Leonardo : Goldman Sache reprend le suivi à neutre en visant 50 EUR.
- Nanobiotix : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 9 à 14 USD.
- Nexity : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 11 à 14,80 EUR.
- NN Group : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 52 à 60 EUR.
- Redeia Corporacion : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 20,80 à 18 EUR.
- Safran : Goldman Sache reprend le suivi à l'achat en visant 340 EUR.
- SIG Group : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 13,20 à 10,10 CHF. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 17,20 CHF à 12 CHF.
- Solutions 30 : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1,90 EUR à 1,20 EUR.
- Stellantis : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,50 EUR.
- Técnicas Reunidas : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25,50 à 30 EUR.
- Victrex : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 830 à 650 GBX.
- Wizz Air Holdings : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1500 à 1400 GBX.
- WPP : BNP Paribas Exane démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 29 USD.
Avis d'analystes du jour : Goldman Sachs se penche sur Safran, Airbus et Dassault, Citi revalorise Kering
Publié le 19/09/2025 à 08:28