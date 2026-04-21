Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination. En 2025, Kering comptait 43 731 collaborateurs et a réalisé un CA de 14,7 MdsEUR. A fin 2025, le groupe détenait un réseau de 1 719 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (361), au Japon (225), en Asie-Pacifique (666) et en Amérique du Nord (308). La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,6%), Europe de l'Ouest (24,5%), Japon (7,9%), Asie-Pacifique (28,6%), Amérique du Nord (24,2%) et autres (9,2%).