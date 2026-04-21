  • Arcelormittal : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 52,70 EUR.
  • Barry Callebaut : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1355 à 1100 CHF.
  • Consti : Inderes passe à accumuler depuis alléger et réduit l'objectif de cours de 12,50 EUR à 12 EUR.
  • Crédit Agricole : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 22,49 EUR à 22,65 EUR.
  • Dassault Aviation : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 400 à 420 EUR.
  • EasyJet : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 610 à 470 GBX.
  • Equinor : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 26,40 USD à 38,50 USD.
  • Fortum : SB1 Markets passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 23 à 22 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.
  • Frontline : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 360 NOK à 408 NOK.
  • Glaston : Inderes passe d'accumuler à alléger et réduit l'objectif de cours de 1,30 EUR à 1,25 EUR.
  • Jenoptik : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à alléger avec un objectif de cours de 32,80 EUR.
  • Kering : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 280 EUR.
  • Leonardo : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 68 à 62 EUR.
  • Lindt : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 109000 à 100000 CHF.
  • LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 621 EUR à 606 EUR.
  • Safran : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 350 à 310 EUR.
  • Stmicroelectronics : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 24 à 38 EUR.
  • Tag Immobilien : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15,20 EUR à 17,30 EUR.
  • Unilever : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 4200 GBX.
  • Vinci : Grupo Santander maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 114 EUR à 121 EUR.
  • Volvo Car : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 SEK à 26 SEK.