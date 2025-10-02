- 1&1 : BNP Paribas Exane initie la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 19 EUR.
- ARJO : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 SEK à 36 SEK.
- Adyen : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2200 à 2100 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 66 à 64 EUR.
- ArgenX : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 806 EUR à 776 EUR.
- BT Group : BNP Paribas Exane passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 160 à 150 GBX.
- Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 49 à 56 EUR.
- Brunello Cucinelli : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 116 EUR à 122 EUR.
- Eni : Intesa Sanpaolo passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 15,70 EUR à 15,20 EUR.
- Ferrari : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 413 à 470 EUR.
- Galderma : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 160 à 157 CHF.
- Givaudan : Oddo BHF reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 4200 à 3800 CHF.
- Hermès International : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2725 à 2600 EUR.
- Legrand : BNP Paribas Exane reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 140 à 145 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 148 à 165 EUR.
- Lindt : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 110 446 à 115 301 CHF.
- NCC : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 203 à 211 SEK.
- Novo Nordisk : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 355 DKK à 445 DKK.
- Orange : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 16 à 17 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 14 EUR.
- Rational : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 805 à 816 EUR.
- Roche Holding : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 à 320 CHF.
- Royal Unibrew : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 570 DKK.
- Schneider Electric : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 260 à 275 EUR.
- Sunrise Communications : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 48,14 à 53 CHF.
- Swisscom : BNP Paribas Exane passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 480 à 665 CHF.
- United Internet : BNP Paribas Exane passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 13,95 à 26 EUR.
- Wolters Kluwer : KBC Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 154 EUR.
- Ypsomed Holding : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 485 à 440 CHF.
Avis d'analystes du jour : HSBC fonce sur Ferrari et Novo Nordisk, BNP revalorise Schneider
Ferrari, Novo Nordisk, Roche et Wolters Kluwer bénéficient d'un relèvement de recommandation. Swisscom, Legrand et Bouygues voient leurs objectifs relevés. À l'inverse, BT Group et Eni subissent un abaissement d'opinion.
Publié le 02/10/2025 à 08:46 - Modifié le 02/10/2025 à 08:48