En bourse, quand la Santé va, tout va ?

Les marchés européens ont été tirés de leur torpeur hier par l'explosion haussière du compartiment de la santé, au motif que le traitement du secteur par l'administration Trump sera moins punitif que prévu. Pendant ce temps, un record chasse l'autre à Wall Street, peu affecté par la paralysie budgétaire du pays, du moins si elle ne dure pas trop longtemps.