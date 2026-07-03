  • AP Moller Maersk : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 13 000 DKK à 16 000 DKK.
  • Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 EUR.
  • BKW : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 165 à 140 CHF.
  • Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 63 EUR.
  • Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 128 EUR.
  • Galp Energia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 24 EUR à 22 EUR.
  • Givaudan : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3 260 à 3 500 CHF.
  • Klöckner : Deutsche Bank passe de restreint à conserver avec un objectif de cours de 11 EUR.
  • Legrand : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 150 EUR.
  • OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5,50 EUR à 6 EUR.
  • Partners Group Holding : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 940 à 700 CHF.
  • Publicis Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.
  • Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.
  • Sandoz Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 84 à 82 CHF.
  • Sanofi : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 58,60 à 57 USD.
  • Schneider Electric : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 320 EUR.
  • Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 181 à 201 CHF.
  • Stellantis : HSBC passe de conserver à alléger et réduit l'objectif de cours de 5,50 EUR à 4 EUR.
  • Tenaris : The Zephirin Group passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 52 USD à 42 USD.
  • TotalEnergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 83 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 85 à 79 USD.
  • Vat Group : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 500 à 620 CHF.