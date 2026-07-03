Avis d'analystes du jour : HSBC prudent sur Stellantis, RBC revalorise Schneider et Legrand

Les analystes ajustent leurs recommandations en Europe avec plusieurs relèvements d'objectifs de cours, notamment sur Schneider Electric, Givaudan et Publicis, tandis que Goldman Sachs améliore sa recommandation sur Maersk et Morgan Stanley sur Galp Energia. A l'inverse, Stellantis est dégradé par HSBC et Repsol par Morgan Stanley.