- AP Moller Maersk : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 13 000 DKK à 16 000 DKK.
- Arkema : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 50 EUR.
- BKW : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 165 à 140 CHF.
- Danone : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 59 EUR à 63 EUR.
- Euronext : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 125 à 128 EUR.
- Galp Energia : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 24 EUR à 22 EUR.
- Givaudan : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3 260 à 3 500 CHF.
- Klöckner : Deutsche Bank passe de restreint à conserver avec un objectif de cours de 11 EUR.
- Legrand : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 140 à 150 EUR.
- OVH Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5,50 EUR à 6 EUR.
- Partners Group Holding : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 940 à 700 CHF.
- Publicis Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.
- Repsol : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 28 à 24 EUR.
- Sandoz Group : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 84 à 82 CHF.
- Sanofi : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 58,60 à 57 USD.
- Schneider Electric : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 320 EUR.
- Sika : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 181 à 201 CHF.
- Stellantis : HSBC passe de conserver à alléger et réduit l'objectif de cours de 5,50 EUR à 4 EUR.
- Tenaris : The Zephirin Group passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 52 USD à 42 USD.
- TotalEnergies : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 83 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 85 à 79 USD.
- Vat Group : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 500 à 620 CHF.
Avis d'analystes du jour : HSBC prudent sur Stellantis, RBC revalorise Schneider et Legrand
Les analystes ajustent leurs recommandations en Europe avec plusieurs relèvements d'objectifs de cours, notamment sur Schneider Electric, Givaudan et Publicis, tandis que Goldman Sachs améliore sa recommandation sur Maersk et Morgan Stanley sur Galp Energia. A l'inverse, Stellantis est dégradé par HSBC et Repsol par Morgan Stanley.