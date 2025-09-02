  • Aker Solutions : JP Morgan reprend le suivi à sous-pondérer avec un objectif de cours de 30 NOK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 38 NOK à 37 NOK.
  • B&M European Value Retail : Shore Capital démarre avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 250 GBX.
  • British American Tobacco : RBC Capital passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3400 GBX.
  • Commerzbank : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 158 à 155 CHF.
  • Continental : Oddo BHF passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 79 EUR.
  • CTS Eventim : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 109 EUR à 105 EUR.
  • Eni : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 17 EUR.
  • Equinor : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 NOK à 266 NOK.
  • Harbour Energy : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 298 GBX.
  • Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2800 à 2350 EUR.
  • ING Groep : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 25,40 EUR.
  • KBC Groupe : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 117 à 120 EUR.
  • Kering : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.
  • Legal & General : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 297 GBX à 235 GBX.
  • LVMH : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 535 à 625 EUR.
  • Neste : Grupo Santander passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 15 à 15,50 EUR.
  • OC Oerlikon Corporation : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,80 à 3,24 CHF.
  • Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 39 EUR.
  • Schneider Electric : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
  • Siegfried Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 138 à 136 CHF.
  • Siemens : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 230 EUR.
  • Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 70 EUR.
  • SoftwareONE Holding : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 7,80 CHF.
  • Swatch Group : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 113 à 110 CHF.
  • Technip Energies : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 47 EUR.
  • Var Energi : JP Morgan reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours de 33 NOK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 35 NOK à 32 NOK.
  • Verallia : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 28,30 à 29 EUR.
  • Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 4,20 à 3,80 EUR.