- Aker Solutions : JP Morgan reprend le suivi à sous-pondérer avec un objectif de cours de 30 NOK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 38 NOK à 37 NOK.
- B&M European Value Retail : Shore Capital démarre avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 250 GBX.
- British American Tobacco : RBC Capital passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 3000 à 3400 GBX.
- Commerzbank : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 36 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 158 à 155 CHF.
- Continental : Oddo BHF passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 à 79 EUR.
- CTS Eventim : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 109 EUR à 105 EUR.
- Eni : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Equinor : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 NOK à 266 NOK.
- Harbour Energy : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 298 GBX.
- Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2800 à 2350 EUR.
- ING Groep : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 25,40 EUR.
- KBC Groupe : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 117 à 120 EUR.
- Kering : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 à 300 EUR.
- Legal & General : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 297 GBX à 235 GBX.
- LVMH : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 535 à 625 EUR.
- Neste : Grupo Santander passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 15 à 15,50 EUR.
- OC Oerlikon Corporation : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,80 à 3,24 CHF.
- Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 39 EUR.
- Schneider Electric : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 EUR.
- Siegfried Holding : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 138 à 136 CHF.
- Siemens : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 230 EUR.
- Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 70 EUR.
- SoftwareONE Holding : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 7,80 CHF.
- Swatch Group : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 113 à 110 CHF.
- Technip Energies : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 47 EUR.
- Var Energi : JP Morgan reprend le suivi à neutre avec un objectif de cours de 33 NOK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 35 NOK à 32 NOK.
- Verallia : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 28,30 à 29 EUR.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 4,20 à 3,80 EUR.
Avis d'analystes du jour : HSBC revient à l'achat sur LVMH et Kering, DB apprécie Schneider
LVMH, Kering et Schneider bénéficient de relèvements d'objectifs et de recommandations positives. HSBC rétrograde Hermès, mais revalorise British American Tobacco. Morgan Stanley dégrade Commerzbank, relève ING et confirme son opinion sur KBC.
Publié le 02/09/2025 à 08:35