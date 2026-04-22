- Accelleron Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 92 CHF.
- Auto Trader Group : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 825 GBX à 605 GBX.
- BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 102 EUR.
- Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 EUR à 19 EUR.
- Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
- Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,65 EUR.
- Enagas : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14,30 EUR à 17,10 EUR.
- FDJ United : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 27 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
- Frontline : Evercore ISI passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 46 USD à 38 USD.
- Genmab : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1771 DKK à 2200 DKK.
- Holcim : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 59,90 à 76,70 CHF.
- Kardex : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 316 CHF.
- Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 15,10 à 15,50 EUR.
- Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.
- Royal Unibrew : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 665 DKK à 425 DKK. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 650 DKK à 465 DKK.
- SAP : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 187 à 182 EUR.
- Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
- Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 6 à 7 EUR.
- Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 255 EUR.
- TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 73 à 97 USD.
- UBS Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 31,50 à 33 CHF.
- Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 à 28 EUR.
- Valneva : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 3,25 EUR à 2,15 EUR.
- Veolia Environnement : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 37,90 EUR.
- Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 2,41 EUR à 2,53 EUR. Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 2,20 EUR à 2,50 EUR.
- Wacker Chemie : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 92 EUR.
Avis d'analystes du jour : HSBC revient sur SAP, Jefferies revalorise Vallourec, Goldman vend Valneva
Dans la sélection du jour, des ajustements après trimestriels (FDJ, Unibrew, Thales, Mercialys) et quelques mouvements notables sur Valneva, Enagas, Genmab et SAP.
Publié le 22/04/2026 à 08:37