  • Accelleron Industries : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 92 CHF.
  • Auto Trader Group : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 825 GBX à 605 GBX.
  • BNP Paribas : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 102 EUR.
  • Carrefour : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 EUR à 19 EUR.
  • Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 EUR.
  • Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,65 EUR.
  • Enagas : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 14,30 EUR à 17,10 EUR.
  • FDJ United : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 27 EUR.
  • Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 11 EUR.
  • Frontline : Evercore ISI passe de surperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 46 USD à 38 USD.
  • Genmab : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 1771 DKK à 2200 DKK.
  • Holcim : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 59,90 à 76,70 CHF.
  • Kardex : AlphaValue/Baader Europe démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 316 CHF.
  • Mercialys : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 15,10 à 15,50 EUR.
  • Moncler : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.
  • Royal Unibrew : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 665 DKK à 425 DKK. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 650 DKK à 465 DKK.
  • SAP : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 187 à 182 EUR.
  • Société Générale : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 82 EUR à 84 EUR.
  • Stellantis : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 6 à 7 EUR.
  • Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 255 EUR.
  • TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 73 à 97 USD.
  • UBS Group : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 31,50 à 33 CHF.
  • Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 à 28 EUR.
  • Valneva : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 3,25 EUR à 2,15 EUR.
  • Veolia Environnement : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 33 à 37,90 EUR.
  • Vivendi : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 2,41 EUR à 2,53 EUR. Deutsche Bank reste à conserver et relève l'objectif de cours de 2,20 EUR à 2,50 EUR.
  • Wacker Chemie : DZ Bank AG Research passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 92 EUR.