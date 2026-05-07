- Arkema : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 73,30 à 73,50 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.
- Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 à 48 EUR.
- Bnp Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 104 à 106 EUR.
- Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.
- Gecina : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 81 à 77 EUR.
- Icade : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 18 à 17 EUR.
- Infineon Technologies : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 70 EUR. Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 50 à 60 EUR.
- Kongsberg Maritime : DNB Carnegie démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
- Laboratorios Farmaceuticos Rovi : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.
- Logitech International : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 93 à 95 CHF.
- Relx : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3320 à 2970 GBX.
- Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 302 à 316 EUR.
- Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.
- Swedish Orphan Biovitrum : HC Wainwright & Co démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 530 SEK.
- UBS Group : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 34 à 36 CHF.
- Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 42,40 à 41,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 39 EUR.
- Vestas Wind Systems : SB1 Markets passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 DKK à 180 DKK.
Avis d'analystes du jour : Infineon séduit, nouveaux objectifs sur AXA et Veolia
Les résultats d'Infineon ont inspiré les analystes. Le spécialiste allemand des semiconducteurs bénéficie de relèvements d'objectifs.
Publié le 07/05/2026 à 08:23