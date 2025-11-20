Nvidia fait le job, la baisse des taux s'éloigne

La société qui est à la fois le baromètre, l'électroencéphalogramme et le psychotrope des marchés a rempli sa mission. Nvidia a publié des résultats quasiment pornographiques hier soir, ce qui a rassuré des investisseurs qui sont à la recherche de repères face aux montants colossaux engloutis par l'industrie de l'IA. Il fallait bien ça, vu que les espoirs de baisses de taux aux Etats-Unis sont en train de s'évaporer.