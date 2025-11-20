- Alimak Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 182 SEK.
- Atalaya Mining : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 630 à 760 GBX.
- Barry Callebaut : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 1 370 CHF.
- Compagnie Financière Richemont : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 161 à 192 CHF.
- Delivery Hero : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 40,50 à 35,20 EUR.
- Edreams Odigeo : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,50 à 5,40 EUR.
- Euronext : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 155 à 152 EUR.
- Games Workshop : Peel Hunt passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 16 500 GBX à 18 000 GBX.
- Interparfums : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 33,64 à 24 EUR. Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 42 à 35 EUR.
- Kingspan : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 à 82 EUR.
- Nestlé : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 92 à 93 CHF.
- Nokia : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,80 EUR. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 6 EUR.
- Poste Italiane : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 23 EUR.
- Puma : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 19 à 16 EUR.
- Redeia Corporacion : JP Morgan passe de notation suspendue à conserver avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Sonova Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 255 à 225 CHF.
- Swiss Re : AlphaValue/Baader Europe passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 167 CHF à 148 CHF.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3,80 à 2,90 EUR.
- Worldline : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 3,50 à 1,50 EUR.
- Wolters Kluwer : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 146 EUR à 130 EUR.
Avis d'analystes du jour : Interparfums perd son aura, Nokia séduit à nouveau, Barclays aime Richemont
Edreams se fait découper par Deutsche Bank. Les objectifs continuent à baisser sur Worldline. Nokia profite d'un double relèvement de recommandation, dont un passage à l'achat chez SEB Bank.
Publié le 20/11/2025 à 08:33