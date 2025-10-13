- Abivax : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 142 USD.
- Air Liquide : Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 197 à 200 EUR.
- Amundi : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 75,40 à 76,90 EUR.
- ArcelorMittal : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 36 EUR.
- ASM International : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 460 à 495 EUR.
- ASML : GF Securities passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 642 à 882 USD. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 660 à 780 EUR.
- Biomérieux : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 132 EUR à 128 EUR.
- Ericsson : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 80 SEK.
- Envipco Holding : SB1 Markets passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 95 NOK à 65 NOK.
- Euronext : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 156 à 144 EUR.
- Ferrari : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 475 à 460 EUR.
- Heineken : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 86,30 à 83,30 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 178 à 165 CHF.
- Legrand : Jefferies passe de sousperformance à acheter avec un objectif de cours relevé de 86 à 167 EUR.
- Mtu Aero Engines : Oxcap Analytics démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 405 EUR.
- Renault : Baptista Research passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 54,50 EUR à 44,60 EUR.
- Rexel : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 28,70 EUR à 25,80 EUR. Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 28 EUR.
- Rémy Cointreau : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 59,70 à 55,30 EUR.
- Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 à 52 USD.
- Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 EUR.
- Seb : Baptista Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 133,70 à 76,20 EUR.
- Société Générale : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 62,75 à 62,50 EUR.
- Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR.
- Spie : Baptista Research passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 40,10 à 54,50 EUR.
- Stellantis : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,50 à 8 EUR.
- STMicroelectronics : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 31,20 EUR à 26,50 EUR.
- Straumann Holding : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 135 à 100 CHF.
- Suss Microtec : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 45 EUR.
- Technip Energies : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 28,70 EUR à 43,10 EUR. Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 42 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 36 EUR.
- Teleperformance : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 118 à 108 EUR.
- Thales : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 275 à 290 EUR.
- Tomra Systems : SB1 Markets passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 140 NOK à 125 NOK.
- Vat Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 325 CHF.
Avis d'analystes du jour : Jefferies aime Legrand, Baptista aime Spie, Technip Energies entouré
Legrand bondit de sousperformance à achat chez Jefferies, avec un objectif doublé à 167 EUR. ASML bénéficie de relèvements marqués chez GF Securities (+37%) et Jefferies. Spie grimpe de sousperformance à surperformance chez Baptista Research, avec un objectif porté à 54,50 EUR.
Publié le 13/10/2025 à 08:46