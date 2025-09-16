  • Adyen : ING démarre le suivi à l'achat en visant 1850 EUR.
  • Air Liquide : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 197 à 205 EUR.
  • AMS-Osram : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 12 CHF.
  • Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 71 à 70,50 EUR.
  • Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR.
  • Autostore Holdings : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 6,70 NOK à 9,33 NOK.
  • Beiersdorf : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 125 à 101 EUR.
  • Big Yellow : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 950 GBX à 1050 GBX.
  • Danone : Jefferies passe de sous-performance à acheter avec un objectif de cours relevé de 62 à 84 EUR.
  • EasyJet : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 670 à 500 GBX.
  • EssilorLuxottica : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 230 à 300 EUR.
  • Ferrari : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 484 EUR. Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 430 à 486 EUR.
  • Fresnillo : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2100 à 2500 GBX.
  • Guerbet : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 22 EUR.
  • Haleon : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 430 à 380 GBX.
  • L'Oréal : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 371 à 340 EUR.
  • LondonMetric Property : JP Morgan passe de notation suspendue à surpondérer avec un objectif de cours de 215 GBX.
  • Moncler : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 60 EUR à 58,60 EUR.
  • Novo Nordisk : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 500 DKK à 440 DKK.
  • Orsted : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 290 DKK à 121 DKK.
  • Safestore : Kempen passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 570 GBX à 750 GBX.
  • Safran : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 270 à 320 EUR.
  • Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 55 CHF.
  • Schneider Electric : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 274 EUR.
  • Soitec : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 EUR.
  • STMicroelectronics : Barclays maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 20 à 22 EUR.
  • Thales : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 265 à 285 EUR.
  • Worldline : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 3,45 à 3,10 EUR.
  • Yara International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 390 à 365 NOK.