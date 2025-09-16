- Adyen : ING démarre le suivi à l'achat en visant 1850 EUR.
- Air Liquide : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 197 à 205 EUR.
- AMS-Osram : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 12 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 71 à 70,50 EUR.
- Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 13 à 12 EUR.
- Autostore Holdings : AlphaValue/Baader Europe passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 6,70 NOK à 9,33 NOK.
- Beiersdorf : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 125 à 101 EUR.
- Big Yellow : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 950 GBX à 1050 GBX.
- Danone : Jefferies passe de sous-performance à acheter avec un objectif de cours relevé de 62 à 84 EUR.
- EasyJet : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 670 à 500 GBX.
- EssilorLuxottica : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 230 à 300 EUR.
- Ferrari : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 484 EUR. Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 430 à 486 EUR.
- Fresnillo : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2100 à 2500 GBX.
- Guerbet : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 22 EUR.
- Haleon : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 430 à 380 GBX.
- L'Oréal : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 371 à 340 EUR.
- LondonMetric Property : JP Morgan passe de notation suspendue à surpondérer avec un objectif de cours de 215 GBX.
- Moncler : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 60 EUR à 58,60 EUR.
- Novo Nordisk : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 500 DKK à 440 DKK.
- Orsted : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 290 DKK à 121 DKK.
- Safestore : Kempen passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 570 GBX à 750 GBX.
- Safran : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 270 à 320 EUR.
- Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 55 CHF.
- Schneider Electric : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 274 EUR.
- Soitec : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 50 à 35 EUR.
- STMicroelectronics : Barclays maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 20 à 22 EUR.
- Thales : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 265 à 285 EUR.
- Worldline : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 3,45 à 3,10 EUR.
- Yara International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 390 à 365 NOK.
Avis d'analystes du jour : Jefferies se lève pour Danone et sabre L'Oréal, ING se lance sur Adyen
Danone profite d'un double relèvement de Jefferies. Berenberg aime Ferrari. L'Oréal et Beiersdorf pâtissent de dégradations, tandis qu'Orsted subit une division par plus de deux de son objectif chez Santander après le lancement de son augmentation de capital.
Publié le 16/09/2025 à 08:37