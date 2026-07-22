- Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 214 à 208 EUR.
- Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14 GBP à 1 350 GBX.
- Danone : Jefferies dégrade à sous-performance d'achat avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 62 EUR.
- HSBC Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 182 à 200 HKD.
- Julius Bär Gruppe : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 64 à 70 CHF.
- Lufthansa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 11 à 11,20 EUR.
- Novartis : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 CHF.
- Reckitt Benckiser Group : Jefferies passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 600 GBX à 5 900 GBX.
- Rio Tinto : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 250 GBX à 8 270 GBX.
- Ryanair Holdings : Raymond James maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 84 à 78 USD.
- Sandvik : JP Morgan dégrade à neutre de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 460 SEK à 400 SEK.
- Sonova Holding : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 206 CHF à 242 CHF.
- Standard Chartered : JP Morgan maintient une recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 275 à 295 HKD.
- Swatch Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours relevé de 136 à 153 CHF.
- Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.
- Zalando : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 35 EUR.
Avis d'analystes du jour : Jefferies fait plonger Danone
La dégradation de Danone par Jefferies se traduit par un recul du titre à l'ouverture. Après des résultats sanctionnés en début de semaine, Raymond James réduit son objectif de cours sur Ryanair. En revanche, Oddo BHF relève son price target sur Swatch, malgré une publication décevante hier.