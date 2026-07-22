Avis d'analystes du jour : Jefferies fait plonger Danone

La dégradation de Danone par Jefferies se traduit par un recul du titre à l'ouverture. Après des résultats sanctionnés en début de semaine, Raymond James réduit son objectif de cours sur Ryanair. En revanche, Oddo BHF relève son price target sur Swatch, malgré une publication décevante hier.