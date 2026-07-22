  • Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 214 à 208 EUR.
  • Burberry Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 14 GBP à 1 350 GBX.
  • Danone : Jefferies dégrade à sous-performance d'achat avec un objectif de cours réduit de 80 EUR à 62 EUR.
  • HSBC Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 182 à 200 HKD.
  • Julius Bär Gruppe : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 64 à 70 CHF.
  • Lufthansa : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 11 à 11,20 EUR.
  • Novartis : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 120 à 125 CHF.
  • Reckitt Benckiser Group : Jefferies passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 600 GBX à 5 900 GBX.
  • Rio Tinto : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 8 250 GBX à 8 270 GBX.
  • Ryanair Holdings : Raymond James maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 84 à 78 USD.
  • Sandvik : JP Morgan dégrade à neutre de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 460 SEK à 400 SEK.
  • Sonova Holding : UBS passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 206 CHF à 242 CHF.
  • Standard Chartered : JP Morgan maintient une recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 275 à 295 HKD.
  • Swatch Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours relevé de 136 à 153 CHF.
  • Vallourec : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.
  • Zalando : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 31 à 35 EUR.