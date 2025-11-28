  • Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 64 à 59 EUR.
  • Aramis Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 11,60 à 9 EUR.
  • Boliden : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 540 SEK.
  • Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 57 EUR.
  • Burberry Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 950 GBX.
  • EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 300 à 345 EUR.
  • Eutelsat Communications : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,80 à 1,90 EUR.
  • Evonik Industries : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 14 EUR.
  • Gjensidige Forsikring : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 315 NOK.
  • IMCD : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 130 à 82 EUR.
  • Jerónimo Martins : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 24,30 EUR à 23,30 EUR.
  • Johnson Matthey : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1860 à 2250 GBX.
  • KPN : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,60 EUR.
  • Kering : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 235 EUR.
  • Knorr-Bremse : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 108 EUR.
  • LVMH : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 545 à 610 EUR.
  • Moncler : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 70 EUR.
  • Novo Nordisk : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 67,90 USD à 34,70 USD.
  • Ocado Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 230 GBX.
  • Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 19 EUR.
  • Rémy Cointreau : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 34 EUR.
  • Sampo Oyj : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 9 à 10,30 EUR.
  • Sage Group : AlphaValue/Baader Europe passe à accumuler depuis alléger avec un objectif de cours relevé de 1175 à 1233 GBX.
  • Salvatore Ferragamo : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,60 EUR à 7,50 EUR.
  • SES S.A. : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer.
  • Sika : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.
  • Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 47 à 44 EUR.
  • Sunrise Communications : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 37 CHF.
  • Swatch Group : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 125 CHF.
  • Telenor : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.
  • Telia Company : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 46 SEK.
  • Trigano : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 EUR.
  • Tryg : Goldman Sachs démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 154 DKK.
  • Veolia Environnement : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 32,40 à 33 EUR.
  • Wacker Chemie : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 50 EUR.
  • Whitbread : Bernstein passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3600 à 2500 GBX.