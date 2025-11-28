- Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 64 à 59 EUR.
- Aramis Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 11,60 à 9 EUR.
- Boliden : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 540 SEK.
- Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 57 EUR.
- Burberry Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 950 GBX.
- EssilorLuxottica : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 300 à 345 EUR.
- Eutelsat Communications : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 2,80 à 1,90 EUR.
- Evonik Industries : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 20 à 14 EUR.
- Gjensidige Forsikring : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 315 NOK.
- IMCD : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 130 à 82 EUR.
- Jerónimo Martins : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 24,30 EUR à 23,30 EUR.
- Johnson Matthey : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1860 à 2250 GBX.
- KPN : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,60 EUR.
- Kering : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 200 à 235 EUR.
- Knorr-Bremse : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 108 EUR.
- LVMH : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 545 à 610 EUR.
- Moncler : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 70 EUR.
- Novo Nordisk : Baptista Research passe d'acheter à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 67,90 USD à 34,70 USD.
- Ocado Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 350 à 230 GBX.
- Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 19 EUR.
- Rémy Cointreau : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 34 EUR.
- Sampo Oyj : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 9 à 10,30 EUR.
- Sage Group : AlphaValue/Baader Europe passe à accumuler depuis alléger avec un objectif de cours relevé de 1175 à 1233 GBX.
- Salvatore Ferragamo : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 4,60 EUR à 7,50 EUR.
- SES S.A. : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer.
- Sika : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 170 à 185 CHF.
- Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 47 à 44 EUR.
- Sunrise Communications : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 46 à 37 CHF.
- Swatch Group : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 125 CHF.
- Telenor : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.
- Telia Company : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40 à 46 SEK.
- Trigano : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 180 à 190 EUR.
- Tryg : Goldman Sachs démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 154 DKK.
- Veolia Environnement : JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 32,40 à 33 EUR.
- Wacker Chemie : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 50 EUR.
- Whitbread : Bernstein passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 3600 à 2500 GBX.
Avis d'analystes du jour : JP Morgan aime Orange, Moncler, SES et Bouygues
Deutsche Bank abaisse sa recommandation sur Anheuser-Busch Inbev, tandis que Novo Nordisk est dégradé de deux crans chez Baptista Research. Plusieurs valeurs du luxe évoluent chez JP Morgan, avec des relèvements sur Moncler, LVMH et Kering. Whitbread, IMCD et Wacker Chemie subissent des objectifs fortement revus à la baisse.
Publié le 28/11/2025 à 08:37