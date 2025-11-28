En Bourse, Novembre joue son va-tout vendredi

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. J'abuse un peu en convoquant Lamartine pour faire le lien entre la dinde et l'atonie des marchés européens hier, mais c'est un peu l'idée. Wall Street étant fermé pour la fête de Thanksgiving, célèbre pour sa volaille farcie et sa tarte à la citrouille, les places boursières du vieux continent n'ont pas fait grand-chose hier. La dernière séance du mois s'annonce elle aussi assez calme.