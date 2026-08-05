- Air France-KLM : RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 10 à 12 EUR.
- Arcelormittal : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54,30 à 70 EUR.
- Assystem : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 52 EUR.
- BBVA: Deutsche Bank dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours relevé de 21,30 EUR à 23,65 EUR.
- BE Semiconductor : KBC Securities passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours de 225 EUR.
- Burckhardt Compression : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 640 CHF.
- Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 132 à 135 EUR.
- Danske Bank : SB1 Markets dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 380 DKK à 400 DKK.
- EQT AB : Citi passe de conserver à surperformance avec un objectif de cours relevé de 315 SEK à 385 SEK.
- Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 63 à 55 EUR.
- Euroapi : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 1 à 0,80 EUR.
- FDJ United : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 34,80 à 29,30 EUR.
- Ferretti : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 3,70 EUR à 3,15 EUR.
- GTT : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 238 EUR.
- HSBC Holdings : BNP Paribas dégrade de neutre à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 1500 GBX à 1520 GBX. Citi dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 1640 GBX à 1570 GBX.
- Imerys : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 22 à 23 EUR.
- Nexans : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 à 183 EUR.
- Pandora : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 610 DKK à 1000 DKK.
- Rubis : Portzamparc d'acheter à achat fort avec un objectif de cours relevé de 42,80 EUR à 43 EUR.
- Technip Energies : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36,50 à 35 EUR.
- Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 60 à 68 EUR.
- Vodafone Group : Landesbank Baden-Württemberg dégrade à conserver d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 GBX à 125 GBX.
Avis d'analystes du jour : JP Morgan repasse positif sur Nexans, nouveaux suivis sur Assystem et GTT
Séance chargée du côté des bureaux d'analystes. KBC passe d'alléger à conserver sur BE Semiconductor et JP Morgan repasse à l'achat sur Nexans, tandis que Cantor Fitzgerald ouvre le bal sur trois valeurs à la fois (Assystem, Burckhardt, GTT).