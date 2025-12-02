- Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 60 EUR.
- ASM International : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 650 à 600 EUR.
- Banca Popolare Di Sondrio : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 17,60 EUR.
- BNP Paribas : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 87 à 89 EUR.
- Bouvet : SB1 Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 70 NOK à 60 NOK.
- Davide Campari-Milano : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 6,10 EUR à 7,90 EUR.
- Edenred : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 41 à 35 EUR.
- Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 164 à 168 EUR.
- Entain : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1150 à 1090 GBX.
- Erste Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 106 EUR.
- FDJ United : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 42 à 22,50 EUR.
- Hypoport : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 185 à 210 EUR.
- Intralot : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1,35 EUR.
- Inventiva : Kempen démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 16 EUR.
- KBC Groupe : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 112 à 96 EUR.
- Kering : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 305 à 335 EUR.
- Kitron : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 70 NOK.
- LVMH : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 650 EUR.
- Michelin : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.
- Nexans : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 148 EUR à 143 EUR.
- Orange : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 14,80 EUR.
- OVH Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 10 EUR.
- Pandora : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 900 DKK à 800 DKK.
- Persimmon : RBC Capital passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1375 GBX à 1750 GBX.
- Pluxee : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 18 EUR.
- Roche Holding : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 255 à 290 CHF.
- Scandic Hotels Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 90 SEK à 85 SEK.
- Siemens Energy : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 124 à 139 EUR.
- Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 66 à 68 EUR.
- Sodexo : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 58 EUR à 53 EUR.
- Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36 EUR à 27 EUR.
- Sunrise Communications : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 53 CHF à 43 CHF.
- Swatch Group : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 CHF.
- TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 64 à 69 USD.
- Técnicas Reunidas : Bestinver Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,65 EUR à 30,45 EUR.
- The Berkeley Group : RBC Capital passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 4900 GBX à 3700 GBX.
- Vinci : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 139 EUR à 138 EUR.
Avis d'analystes du jour : JPMorgan saque FDJ, Morgan Stanley dégrade Vinci et Michelin
Relèvements notables d'objectifs pour Erste Group et Davide Campari-Milano chez Barclays. JP Morgan abaisse fortement son objectif sur FDJ United (?46%) et devient vendeur. Recommandations relevées pour Entain, Hypoport, Persimmon et Kitron ; abaissées pour Bouvet, Pandora, Sunrise et Berkeley Group.
Publié le 02/12/2025 à 08:29 - Modifié le 02/12/2025 à 08:34