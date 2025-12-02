  • Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 56 à 60 EUR.
  • ASM International : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 650 à 600 EUR.
  • Banca Popolare Di Sondrio : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 17,60 EUR.
  • BNP Paribas : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 87 à 89 EUR.
  • Bouvet : SB1 Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 70 NOK à 60 NOK.
  • Davide Campari-Milano : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 6,10 EUR à 7,90 EUR.
  • Edenred : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 41 à 35 EUR.
  • Eiffage : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 164 à 168 EUR.
  • Entain : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1150 à 1090 GBX.
  • Erste Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 86 à 106 EUR.
  • FDJ United : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 42 à 22,50 EUR.
  • Hypoport : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 185 à 210 EUR.
  • Intralot : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 1,35 EUR.
  • Inventiva : Kempen démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 16 EUR.
  • KBC Groupe : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 112 à 96 EUR.
  • Kering : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 305 à 335 EUR.
  • Kitron : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 70 NOK.
  • LVMH : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 575 à 650 EUR.
  • Michelin : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.
  • Nexans : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 148 EUR à 143 EUR.
  • Orange : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 14,80 EUR.
  • OVH Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 10 EUR.
  • Pandora : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 900 DKK à 800 DKK.
  • Persimmon : RBC Capital passe de performance de secteur à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1375 GBX à 1750 GBX.
  • Pluxee : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 23 EUR à 18 EUR.
  • Roche Holding : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 255 à 290 CHF.
  • Scandic Hotels Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 90 SEK à 85 SEK.
  • Siemens Energy : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 124 à 139 EUR.
  • Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 66 à 68 EUR.
  • Sodexo : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 58 EUR à 53 EUR.
  • Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36 EUR à 27 EUR.
  • Sunrise Communications : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 53 CHF à 43 CHF.
  • Swatch Group : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 CHF.
  • TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 64 à 69 USD.
  • Técnicas Reunidas : Bestinver Securities passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 20,65 EUR à 30,45 EUR.
  • The Berkeley Group : RBC Capital passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 4900 GBX à 3700 GBX.
  • Vinci : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 139 EUR à 138 EUR.