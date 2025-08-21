- Assa Abloy : Barclays passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 277 SEK à 351 SEK.
- Alcon : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 77,50 à 79 CHF. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 94,70 CHF à 62,80 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 115 à 100 USD. Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 91 à 86 CHF.
- Anheuser-Busch Inbev : Argus Research Company maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 79 à 75 USD.
- ArcelorMittal : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 USD.
- ASM International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 580 à 550 EUR.
- Balfour Beatty : Panmure Liberum passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 500 GBX à 650 GBX.
- BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours de 89 EUR.
- Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 19,50 à 18 EUR.
- Dormakaba Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 440 à 600 CHF.
- Geberit : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 520 à 530 CHF.
- Huber+Suhner : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 120 CHF.
- Investors House : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,90 à 6,10 EUR.
- K+S : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 16,50 à 8,50 EUR.
- Kion Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46 EUR à 61 EUR.
- Leonardo : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47,50 à 55,50 EUR.
- Nordea Bank : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 13,30 EUR à 11,80 EUR.
- Norconsult : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 NOK à 50 NOK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 47 NOK à 48 NOK.
- Novartis : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 à 120 CHF.
- Novo Nordisk : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 99,40 USD à 76,40 USD.
- PSP Swiss Property : Bank Vontobel AG reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 155 CHF.
- Safran : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 370 EUR.
- Sensirion : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 83 CHF.
- Société Générale : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 62 à 65 EUR.
- Unilever : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 5300 GBX.
Avis d'analystes du jour : KBW saque BNP et CASA, Bernstein revalorise Safran, Alcon se fait raboter
Du mouvement ce matin dans les recommandations de brokers. Assa Abloy relevé par Barclays à pondération de marché, BNP Paribas et Crédit Agricole rétrogradés à sous-performance par KBW. Novo Nordisk abaissé à conserver par Baptista Research, tandis que Novartis voit son objectif relevé par Deutsche Bank. Unilever débuté en suivi chez CICC à surperformance.
