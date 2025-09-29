- Alcon : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 85 USD.
- ASML Holding : Mizuho Securities passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 650 à 930 EUR.
- Avantium : Oddo BHF reprend la couverture avec une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 9,20 EUR.
- Banco BPM : Grupo Santander démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,30 EUR.
- Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR.
- Daimler Truck Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 56 à 50 EUR.
- Danieli : Mediobanca passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 37 à 47 EUR.
- Eiffage : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 136 EUR à 130 EUR.
- Elisa : Nordea Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 40 EUR.
- EssilorLuxottica : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 276 à 302 EUR.
- Hennes & Mauritz : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 145 à 175 SEK.
- Heineken : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 93 à 98 EUR.
- Kering : Mediobanca reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 310 EUR.
- Konecranes : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 82 à 75 EUR.
- Novo Nordisk : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 380 DKK à 300 DKK.
- Pandora : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1350 à 1100 DKK.
- Saint-Gobain : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 119 à 117 EUR.
- Schneider Electric : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 231 à 232 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 240 à 255 EUR.
- Sonova Holding : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 189 à 195 CHF.
- Stora Enso : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 8,10 EUR à 9,30 EUR.
- Swedish Orphan Biovitrum : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 330 SEK à 280 SEK.
- TKH Group : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 34 à 48 EUR.
- UCB : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 198 à 248 EUR.
- Unilever : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 5600 à 5300 GBX.
- Wacker Chemie : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 65 EUR.
- Worldline : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3,10 à 3 EUR.
