  • ASM International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 620 EUR.
  • ASML Holding : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 640 à 800 EUR.
  • BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 160 EUR.
  • Burberry Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 GBX à 1500 GBX.
  • Capgemini : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 180 à 155 EUR.
  • Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 145 à 170 CHF.
  • Crédit Agricole : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 22 EUR.
  • Emmi : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 930 CHF.
  • Equinor : DZ Bank AG Research passe de acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 290 NOK à 230 NOK
  • Geberit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 696 à 695 CHF.
  • Givaudan : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 4200 CHF à 4000 CHF.
  • Glencore : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 GBX.
  • Kering : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 168 à 290 EUR.
  • Kingspan Group : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 70 EUR.
  • L'Oréal : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 360 à 350 EUR.
  • Puig Brands : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 25 à 12,50 EUR.
  • Rockwool : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 270 à 300 DKK.
  • SGS : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 81 à 85 CHF.
  • Sika : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 185 à 180 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 186 à 183 CHF.
  • Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12 USD.
  • TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.
  • Traton : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 410 SEK à 325 SEK.
  • Ypsomed Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 450 CHF.