- ASM International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 570 à 620 EUR.
- ASML Holding : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 640 à 800 EUR.
- BE Semiconductor Industries : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 160 EUR.
- Burberry Group : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1200 GBX à 1500 GBX.
- Capgemini : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 180 à 155 EUR.
- Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 145 à 170 CHF.
- Crédit Agricole : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 22 EUR.
- Emmi : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 930 CHF.
- Equinor : DZ Bank AG Research passe de acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 290 NOK à 230 NOK
- Geberit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 696 à 695 CHF.
- Givaudan : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 4200 CHF à 4000 CHF.
- Glencore : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 GBX.
- Kering : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 168 à 290 EUR.
- Kingspan Group : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 85 à 70 EUR.
- L'Oréal : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 360 à 350 EUR.
- Puig Brands : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 25 à 12,50 EUR.
- Rockwool : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 270 à 300 DKK.
- SGS : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 81 à 85 CHF.
- Sika : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 185 à 180 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 186 à 183 CHF.
- Stellantis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 10,50 à 12 USD.
- TotalEnergies : Scotiabank maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 65 à 67 USD.
- Traton : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 410 SEK à 325 SEK.
- Ypsomed Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 495 à 450 CHF.
Avis d'analystes du jour : Kering et Burberry reviennent en grâce, Puig dans le dur
Burberry est relevée à l'achat par Deutsche Bank, qui ajuste aussi fortement sa cible sur Kering. ASML, ASM International et BE Semiconductor profitent de hausses d'objectifs notables. A l'inverse, Puig chute de surpondérer à souspondérer chez JP Morgan.
Publié le 09/10/2025 à 09:00