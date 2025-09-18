Jerome, tu vas avoir de gros ennuis !

La Fed a baissé ses taux hier soir, comme prévu, tout en laissant entrevoir d'autres réductions. Le président de l'institution a délivré un message un peu plus prudent que prévu, ce qui pourrait déclencher la colère de Donald Trump, qui en a fait son punching-ball favori. Le marché, lui, a réagi mollement en terminant non loin de l'équilibre. Il faut que la poussière retombe pour que les investisseurs prennent des positions plus radicales, pour autant qu'ils souhaitent faire autre chose que se laisser porter par la douce torpeur haussière.