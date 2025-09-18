- 3I Group : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 520000 GBX.
- AP Moller Maersk : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 11900 DKK à 10700 DKK.
- Anheuser-Busch Inbev : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 USD.
- ArgenX : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 690 à 750 EUR.
- Barry Callebaut : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 1000 CHF.
- Covivio : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 67 à 69 EUR.
- Embla Medical : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 40 DKK.
- Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 115 à 113 EUR.
- Givaudan : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 4300 à 4400 CHF.
- Kering : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 250 à 308 EUR.
- Krones : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 136 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 150 à 160 CHF.
- Legrand : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 143 à 148 EUR.
- Metso Outotec : ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 11,50 EUR.
- Nepi Rockcastle : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,20 à 8,60 EUR.
- Neste : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 17 EUR.
- Pandora : BNP Paribas Exane démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 2600 USD.
- Virbac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 346 à 333 EUR.
Avis d'analystes du jour : Kering, Legrand et ArgenX revalorisés
Kering bénéficie d'un relèvement notable de cible chez Santander (250 à 308 EUR). Barry Callebaut et Neste voient leur recommandation abaissée, tandis que Pandora et 3i Group font l'objet de débuts de couverture positifs.
Publié le 18/09/2025 à 08:55