  • Airbus : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 230 EUR.
  • Allianz : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 430 EUR.
  • Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutral avec un objectif de cours réduit de 20 à 18,50 EUR.
  • Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 93 EUR.
  • Banco Santander : Alantra Equities maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,65 à 13 EUR.
  • Boliden : Berenberg dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 670 SEK à 530 SEK.
  • Compagnie Financiere Richemont : Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 412 200 à 456 525 ZAR.
  • Enagás : Kutxabank Investment passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,53 EUR à 21,33 EUR.
  • Equinor : RBC Capital Markets passe de sousperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 360 NOK à 420 NOK. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 340 à 380 NOK.
  • Iberdrola : Oddo BHF dégrade à neutre de surperformance avec un objectif de cours relevé de 22,20 EUR à 22,40 EUR.
  • Kone : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 56 EUR à 52 EUR. Nordea Bank passe de vendre à conserver.
  • Ryanair Holdings : Zacks passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 57 USD à 66 USD.
  • Shell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.
  • SSAB : DNB Carnegie dégrade sa recommandation à conserver de acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.
  • Subsea 7 : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 NOK à 430 NOK.
  • Var Energi : RBC Capital Markets dégrade à performance de secteur de surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 NOK à 55 NOK.