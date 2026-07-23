- Airbus : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 230 EUR.
- Allianz : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 405 à 430 EUR.
- Alstom : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutral avec un objectif de cours réduit de 20 à 18,50 EUR.
- Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 93 EUR.
- Banco Santander : Alantra Equities maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,65 à 13 EUR.
- Boliden : Berenberg dégrade à conserver de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 670 SEK à 530 SEK.
- Compagnie Financiere Richemont : Morgan Stanley initie une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 412 200 à 456 525 ZAR.
- Enagás : Kutxabank Investment passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 18,53 EUR à 21,33 EUR.
- Equinor : RBC Capital Markets passe de sousperformance à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 360 NOK à 420 NOK. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 340 à 380 NOK.
- Iberdrola : Oddo BHF dégrade à neutre de surperformance avec un objectif de cours relevé de 22,20 EUR à 22,40 EUR.
- Kone : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours réduit de 56 EUR à 52 EUR. Nordea Bank passe de vendre à conserver.
- Ryanair Holdings : Zacks passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 57 USD à 66 USD.
- Shell : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 44 à 45 EUR.
- SSAB : DNB Carnegie dégrade sa recommandation à conserver de acheter avec un objectif de cours de 100 SEK.
- Subsea 7 : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 NOK à 430 NOK.
- Var Energi : RBC Capital Markets dégrade à performance de secteur de surperformance avec un objectif de cours réduit de 60 NOK à 55 NOK.
Avis d'analystes du jour : L'avion plutôt que le train
Les excellents résultats d'Airbus sont salués par un net relèvement d'objectif de cours. Ceux d'Alstom, en revanche, ne semblent pas susciter l'enthousiasme de BNP Paribas.