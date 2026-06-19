Avis d'analystes du jour : l'Europe s'emballe pour ses stars ASML, ASMi et BESI

La triplette néerlandaise des équipementiers de semiconducteurs s'offre une révision groupée à la hausse : ASML, ASM International et BE Semiconductor voient tous leurs objectifs relevés, BNP Paribas poussant même ASML à 1 950 EUR et UBS faisant repasser Besi à l'achat.

Air France-KLM: UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 13,50 EUR.

Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 208 à 194 EUR.

ASM International : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 930 à 1174 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 920 à 1210 EUR.

ASML Holding : New Street Research maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1355 à 1655 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1550 à 1950 EUR.

Axa : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 46,90 EUR à 50 EUR.

BE Semiconductor Industries : UBS passe à l'achat depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 280 à 370 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 375 à 400 EUR.

Burckhardt Compression Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 530 à 500 CHF.

Givaudan : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3100 à 3300 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3300 à 3700 CHF.

Holcim : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 77 CHF à 92 CHF.

Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 74 CHF à 70 CHF.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vendre et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.

Landis+Gyr Group : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 55 à 51 CHF.

Novo Nordisk : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 350 DKK.

Polypeptide Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 à 45 CHF.

Siegfried Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 120 CHF à 80 CHF.

Sika : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 140 à 165 CHF.

UBS Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 CHF.

Zehnder Group : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 86 CHF.