- AB Volvo : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 274 SEK à 320 SEK.
- ACS, Actividades De Construcción Y Servicios : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 59 à 94,60 EUR.
- Baltic Classifieds Group : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 400 GBX à 194 GBX.
- Continental : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 EUR.
- D'Ieteren Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 212 EUR.
- Edenred : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 30 EUR.
- Evolution : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1350 SEK à 630 SEK.
- Galderma : UBS passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 138 à 190 CHF.
- Hemnet Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 245 à 158 SEK.
- Innate Pharma : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,23 à 2,39 EUR.
- Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 68 CHF.
- L'Oréal : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 370 à 410 EUR.
- Lonza Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 625 CHF à 650 CHF.
- M6 Métropole Télévision : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,75 EUR.
- Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 USD.
- OVH Groupe : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 9,05 EUR.
- Pirelli & C. : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,40 EUR à 6,50 EUR.
- Playtech : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 405 à 240 GBX.
- Pluxee : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 24 à 19 EUR.
- Porr : Erste Group passe à acheter depuis accumuler avec un objectif de cours relevé de 33,80 EUR à 34,50 EUR.
- Puig Brands : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 15 EUR.
- Scout24 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 146 à 103 EUR.
- Soitec : Susquehanna maintient sa recommandation positive et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 45 EUR.
- Solaria Energia : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 19 EUR.
- STMicroelectronics : Mizuho Securities démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 22 USD.
- Technip Energies : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.
- Valeo : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 11 EUR.
- Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3,50 EUR à 3,25 EUR.
- Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 41,30 à 41,50 EUR.
- Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,90 à 3 EUR.
Avis d'analystes du jour : L'Oréal et Galderma séduisent, cours cibles réduit sur Edenred, Pluxee, Valeo et Soitec
L'Oréal, Galderma, Continental et Volvo reçoivent des relèvements de recommandation accompagnés d'objectifs en hausse. A l'inverse, Evolution, Baltic Classifieds, Playtech et Hemnet essuient des abaissements marqués, avec des objectifs quasiment divisés par deux. Pirelli et Valeo sont aussi dégradés.
Publié le 25/11/2025 à 08:31