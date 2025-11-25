  • AB Volvo : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 274 SEK à 320 SEK.
  • ACS, Actividades De Construcción Y Servicios : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 59 à 94,60 EUR.
  • Baltic Classifieds Group : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 400 GBX à 194 GBX.
  • Continental : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 75 EUR.
  • D'Ieteren Group : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 220 à 212 EUR.
  • Edenred : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 30 EUR.
  • Evolution : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1350 SEK à 630 SEK.
  • Galderma : UBS passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 138 à 190 CHF.
  • Hemnet Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 245 à 158 SEK.
  • Innate Pharma : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2,23 à 2,39 EUR.
  • Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 68 CHF.
  • L'Oréal : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 370 à 410 EUR.
  • Lonza Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 625 CHF à 650 CHF.
  • M6 Métropole Télévision : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 12 à 11,75 EUR.
  • Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 USD.
  • OVH Groupe : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 9,05 EUR.
  • Pirelli & C. : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,40 EUR à 6,50 EUR.
  • Playtech : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 405 à 240 GBX.
  • Pluxee : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 24 à 19 EUR.
  • Porr : Erste Group passe à acheter depuis accumuler avec un objectif de cours relevé de 33,80 EUR à 34,50 EUR.
  • Puig Brands : Rothschild & Co Redburn démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 15 EUR.
  • Scout24 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 146 à 103 EUR.
  • Soitec : Susquehanna maintient sa recommandation positive et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 45 EUR.
  • Solaria Energia : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 19 EUR.
  • STMicroelectronics : Mizuho Securities démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 22 USD.
  • Technip Energies : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.
  • Valeo : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 11 EUR.
  • Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3,50 EUR à 3,25 EUR.
  • Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 41,30 à 41,50 EUR.
  • Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,90 à 3 EUR.