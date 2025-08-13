- Airbus : William O'Neil & Co reprend la couverture à acheter.
- Alcon : Zacks maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 97 à 90 USD.
- Amadeus : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 84 EUR.
- Cloudberry Clean Energy : SEB Bank dégrade de conserver à vendre avec un objectif de cours de 12 NOK.
- Danone : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 71 EUR.
- DBV Technologies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 7,25 à 7,28 USD.
- Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 143 à 149 EUR.
- Ferrari : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 446 à 430 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 13,35 EUR.
- GEA Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 52 EUR à 58,10 EUR.
- Legal & General : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 290 à 275 GBX.
- LVMH : Landesbank Baden-Württemberg améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours de 550 EUR.
- Nemetschek : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 126 à 145 EUR.
- Novartis : HSBC maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 CHF.
- Rolls-Royce : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 590 à 1220 GBX.
- Raisio : Inderes passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 2,45 à 2,60 EUR.
- Safran : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 332 EUR.
- Saint-Gobain : Baptista Research passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 94,10 EUR à 108,90 EUR.
- Sopra Steria : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 264 à 259 EUR.
- Spire Healthcare Group : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 260 à 298 GBX.
- Valeo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,15 à 8,80 EUR.
- Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 3,65 à 3,75 EUR.
- Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 5,70 à 3,50 EUR.
- Zegona Communications : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1200 à 1720 GBX.
Avis d'analystes du jour : LBBW repasse acheteur sur LVMH, objectifs relevés sur Danone, Forvia, Safran et Valneva
Dans la sélection de recommandations d'analystes du jour de Zonebourse, Landesbank Baden-Württemberg relève LVMH à l'achat et abaisse l'objectif sur Ferrari. Rolls-Royce et Saint-Gobain voient leur note relevée avec des hausses marquées d'objectifs. Worldline est pénalisée par Goldman Sachs, qui réduit fortement son cours cible.
Publié le 13/08/2025 à 08:37