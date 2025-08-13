La bourse unidirectionnelle

Le renforcement du scénario de baisse des taux dès septembre aux Etats-Unis continue à soutenir les marchés actions. Les gros indices américains sont au zénith, les petits se réveillent et le Stoxx Europe 600 européen n'est plus qu'à 3% du pic touché en mars dernier. Les investisseurs gardent un discours prudent en façade, mais achètent compulsivement la trumpisation du monde.