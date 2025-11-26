- Anheuser-Busch Inbev : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 73 EUR.
- Aperam : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 37 EUR à 42 EUR.
- ArcelorMittal : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 42 EUR.
- ASML Holding : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 975 à 1000 EUR.
- Boliden : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 450 SEK à 490 SEK.
- Carlsberg : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 850 à 975 DKK.
- Danone : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 85 à 90 EUR.
- Edreams Odigeo : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 11,50 EUR à 4,25 EUR.
- Eni : Zacks passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 40 à 43 USD.
- Eutelsat Communications : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 6,70 EUR à 5,22 EUR.
- Galapagos : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 27,90 EUR.
- Henkel : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 75 à 65 EUR.
- Ipsen : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 110 à 105 EUR.
- Julius Bär : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 65 à 68 CHF.
- L'Oréal : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 365 EUR.
- Lindt : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 97 000 à 105 000 CHF.
- Michelin : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 27 à 28 EUR.
- Opmobility : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 14,20 à 16,50 EUR.
- Pernod Ricard : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 120 à 90 EUR.
- Salzgitter : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 27 à 40 EUR.
- Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 40 EUR.
- Technip Energies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 46 EUR.
- ThyssenKrupp Nucera : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 8,70 EUR à 7,80 EUR.
- TKMS : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.
- Viridien : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 EUR.
Avis d'analystes du jour : les aciéristes Aperam et ArcelorMittal toujous entourés, Henkel et Ipsen dégradés
JP Morgan cajole Carlsberg et punit Henkel. Barclays continue à entretenir la déchéance d'eDreams. BNP Paribas lâche Ipsen, pendant que Bernstein trouve que Technip Energies est mal valorisé par le marché.
Publié le 26/11/2025 à 08:34