Le marché retrouve son Mojo

Alors que le mois de novembre était fort mal embarqué, les marchés actions ont vigoureusement rebondi. Trois séances de suite dans le vert aux Etats-Unis. Deux en Europe. Si la spéculation autour de l'IA se tasse un peu, la perspective d'une politique monétaire plus souple du côté de la banque centrale américaine a galvanisé les troupes. Rappel utile, le marché américain sera fermé demain pour Thanksgiving et tronqué vendredi pour le Black Friday : ce mercredi est donc la dernière véritable séance de la semaine outre-Atlantique.