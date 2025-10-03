- ABB : Pareto Securities reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 699,57 à 750 SEK.
- ABN Amro : Goldman Sachs passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 24,70 EUR à 32,50 EUR.
- Accor : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 52 à 50 EUR.
- Amundi : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 72 à 74,50 EUR.
- ArcelorMittal : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 28 à 38 EUR.
- Arkema : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83 EUR à 80 EUR.
- Baloise Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 216 à 214 CHF.
- Belimo Holding : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 830 CHF.
- Bunzl : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 2375 GBX à 2510 GBX.
- Fugro : ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 15 à 9,50 EUR.
- Givaudan : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4750 à 4500 CHF.
- Holcim : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 CHF. Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 81,30 à 77,60 CHF.
- Helvetia Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 214 à 212 CHF.
- Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 à 260 EUR.
- Legrand : Oxcap Analytics reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 142,90 à 155,50 EUR.
- Opmobility : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 17 EUR.
- Prysmian : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 87 à 100 EUR.
- Salzgitter : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 40 EUR.
- Schroders : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 GBX à 435 GBX.
- Siemens Energy : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 99 à 107 EUR.
- Swiss Life Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 807 à 804 CHF.
- Swiss Re : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 172 à 169 CHF.
- Tate & Lyle : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 650 GBX à 430 GBX.
- Vaudoise Assurances Holding : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 577 à 563 CHF.
- Vusiongroup : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 305 EUR.
- Ypsomed Holding : KeyBanc Capital Markets maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 525 à 475 CHF.
- Zurich Insurance Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 601 à 585 CHF.
Avis d'analystes du jour : les analystes aiment l'acier, Legrand, Vusiongroup et Kering
Goldman Sachs relève nettement sa recommandation sur ABN Amro, passant de vendre à acheter avec un objectif porté à 32,50 EUR. BNP Paribas Exane revalorise fortement Salzgitter, passant de sousperformance à surperformance avec un objectif doublé à 40 EUR. ArcelorMittal, Prysmian et Kering bénéficient également de hausses marquées d'objectifs de cours.
Publié le 03/10/2025 à 08:37