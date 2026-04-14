- ACS, Actividades De Construcción Y Servicios : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 88,56 EUR à 150 EUR.
- Airbus : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 190 EUR.
- Barclays : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 545 à 485 GBX.
- BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 109 EUR à 111 EUR.
- Continental : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 70 à 72 EUR.
- Crédit Agricole : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21,20 à 21,80 EUR.
- Edenred : Citi reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.
- Eiffage : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 178 à 180 EUR.
- EQT : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 370 SEK à 325 SEK.
- Essilorluxottica : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 347 à 315 EUR.
- Forvia (Ex-Faurecia) : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 14 EUR.
- Getlink : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 21 EUR.
- Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 170 à 183 EUR.
- Lonza : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 680 à 630 CHF.
- LVMH : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 685 à 600 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 EUR à 600 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 610 à 510 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 483 EUR à 456 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 EUR à 590 EUR.
- Michelin : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 25 à 30 EUR.
- Mtu Aero Engines : BNP Paribas démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 410 EUR.
- Naturgy Energy Group : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 26,70 à 30,50 EUR.
- Nexi : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 5 EUR à 3,40 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 6 à 3,50 EUR.
- Partners Group Holding : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 1270 CHF à 940 CHF.
- Safran : BNP Paribas démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 330 EUR.
- Sandoz Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 66 à 75 CHF.
- Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 86 EUR à 85,40 EUR.
- Temenos Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 CHF à 90 CHF.
- Tikehau Capital : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 19,20 EUR à 18 EUR.
- Totalenergies : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 85 EUR.
- Veolia Environnement : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 37,80 EUR.
Worldline : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,40 EUR à 0,23 EUR.