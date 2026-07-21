- Astrazeneca Plc : Svenska Handelsbanken maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1750 SEK.
- Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR.
- Beiersdorf : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 95 à 88 EUR.
- Bnp Paribas : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 105 à 115 EUR.
- Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'acheter avec un objectif de cours relevé de 195 à 210 CHF.
- Delivery Hero : Barclays dégrade à performance de marché de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39,10 EUR à 41,50 EUR.
- Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 48 à 60 EUR.
- Hapag-Lloyd : UBS maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 96 à 102 EUR.
- Henkel & Co : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 76 à 90 EUR.
- Hsbc Holdings : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 1370 à 1380 GBX.
- Intertek Group : Jefferies dégrade sa recommandation à conserver depuis acheter avec un objectif de cours de 6000 GBX.
- Lindt : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 114 327 à 97 000 CHF.
- Puig Brands : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.
- Rio Tinto : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 119 à 116 USD.
- Ryanair Holdings : Citi maintient sa recommandation d'acheter avec un objectif de cours réduit de 32,20 à 31,50 EUR.
- Shell : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 86 à 95 USD.
- Standard Chartered : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2220 à 2270 GBX.
Avis d'analystes du jour : les banques européennes à l'honneur
Plusieurs banques européennes font l'objet d'un relèvement d'objectif de cours ce matin. A quelques jours de la publication de leurs résultats, les analystes semblent confiants sur la santé du secteur.