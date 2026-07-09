Avis d'analystes du jour : Les banques restent en grâce, UBS tempère son enthousiasme sur la défense

Les banques européennes continuent de bénéficier de relèvements d'objectifs de cours, avec des avis favorables ce matin sur BNP Paribas et Société Générale. En revanche, UBS adopte un ton plus mesuré sur plusieurs valeurs de la défense, en abaissant ses objectifs sur Thales, Leonardo et Dassault Aviation, même si le bureau d'études reste plus optimiste sur Airbus et Safran.