  • Acerinox : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,50 EUR à 18 EUR.
  • Airbus : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 236 EUR.
  • Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 91 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 97 EUR.
  • Arkema : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 74,70 à 62 EUR.
  • Bayer : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 65 EUR.
  • BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 EUR à 122 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 107 à 115 EUR.
  • Boliden : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 à 590 SEK.
  • Capgemini : Citigroup abaisse son objectif de cours à 130 EUR contre 160 EUR.
  • Dassault Aviation : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 EUR à 335 EUR.
  • ING Groep : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 30,10 EUR à 32,50 EUR.
  • Kaufman & Broad : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 37 à 34 EUR.
  • Leonardo : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 60 EUR.
  • Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 310 EUR à 360 EUR.
  • Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 EUR.
  • Sodexo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 60 EUR.
  • Stellantis : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 10 à 6 EUR.
  • Thales : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 390 à 330 EUR.
  • Virbac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 368 à 361 EUR.