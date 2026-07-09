- Acerinox : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 14,50 EUR à 18 EUR.
- Airbus : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 210 à 236 EUR.
- Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 91 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 97 EUR.
- Arkema : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 74,70 à 62 EUR.
- Bayer : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 53 à 65 EUR.
- BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 EUR à 122 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 107 à 115 EUR.
- Boliden : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 à 590 SEK.
- Capgemini : Citigroup abaisse son objectif de cours à 130 EUR contre 160 EUR.
- Dassault Aviation : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 EUR à 335 EUR.
- ING Groep : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 30,10 EUR à 32,50 EUR.
- Kaufman & Broad : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 37 à 34 EUR.
- Leonardo : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 60 EUR.
- Safran : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 310 EUR à 360 EUR.
- Société Générale : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 EUR.
- Sodexo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 46 à 60 EUR.
- Stellantis : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 10 à 6 EUR.
- Thales : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 390 à 330 EUR.
- Virbac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 368 à 361 EUR.
Avis d'analystes du jour : Les banques restent en grâce, UBS tempère son enthousiasme sur la défense
Les banques européennes continuent de bénéficier de relèvements d'objectifs de cours, avec des avis favorables ce matin sur BNP Paribas et Société Générale. En revanche, UBS adopte un ton plus mesuré sur plusieurs valeurs de la défense, en abaissant ses objectifs sur Thales, Leonardo et Dassault Aviation, même si le bureau d'études reste plus optimiste sur Airbus et Safran.