  • Acerinox : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 12 à 10,50 EUR.
  • Aperam : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 41,20 EUR.
  • Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 45 à 52,50 EUR.
  • ASML Holding : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1400 à 1600 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1515 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1000 à 1500 EUR. Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1200 à 1500 EUR.
  • Austriacard Holdings : Piraeus Bank démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 7 EUR.
  • Comet Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 275 à 335 CHF.
  • Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 190 à 182 CHF.
  • Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarril : Oddo BHF passe de surperformance à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 61 à 54 EUR.
  • Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.
  • Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
  • Fresnillo : Banco BTG Pactual passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2600 GBX à 5400 GBX.
  • Greatland Gold : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 560 GBX à 650 GBX.
  • Lassila & Tikanoja : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 8,80 EUR.
  • Legrand : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 138 EUR à 133 EUR.
  • Marimekko : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
  • Medincell : Stifel reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37 à 33 EUR.
  • Metlen Energy : Piraeus Bank démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 60,50 EUR.
  • Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 21,50 EUR.
  • Nordnet : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 287 SEK à 332 SEK.
  • Novartis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 109,468 à 125 CHF.
  • Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 32,50 EUR.
  • Roche Holding : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 292 à 375 CHF.
  • SSAB : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 78 à 74 SEK.
  • Schindler Holding : Oddo BHF passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 274 à 294 CHF.
  • Swisscom : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 548 à 570 CHF.
  • Titan : Piraeus Bank maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 53,50 EUR à 65,40 EUR.
  • Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 5,60 à 3 EUR.
  • Unite Group : Jefferies passe de restreint à conserver avec un objectif de cours de 629 GBX.