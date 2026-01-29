- Acerinox : JP Morgan passe de neutre à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 12 à 10,50 EUR.
- Aperam : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 41,20 EUR.
- Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 45 à 52,50 EUR.
- ASML Holding : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1400 à 1600 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1515 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1000 à 1500 EUR. Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1200 à 1500 EUR.
- Austriacard Holdings : Piraeus Bank démarre une recommandation de surperformance avec un objectif de cours de 7 EUR.
- Comet Holding : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 275 à 335 CHF.
- Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 190 à 182 CHF.
- Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarril : Oddo BHF passe de surperformance à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 61 à 54 EUR.
- Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.
- Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
- Fresnillo : Banco BTG Pactual passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 2600 GBX à 5400 GBX.
- Greatland Gold : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 560 GBX à 650 GBX.
- Lassila & Tikanoja : Inderes passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 8,80 EUR.
- Legrand : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 138 EUR à 133 EUR.
- Marimekko : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
- Medincell : Stifel reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37 à 33 EUR.
- Metlen Energy : Piraeus Bank démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 60,50 EUR.
- Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 21,50 EUR.
- Nordnet : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 287 SEK à 332 SEK.
- Novartis : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 109,468 à 125 CHF.
- Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 32,50 EUR.
- Roche Holding : TD Cowen reste à conserver et relève l'objectif de cours de 292 à 375 CHF.
- SSAB : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 78 à 74 SEK.
- Schindler Holding : Oddo BHF passe de sous-performance à neutre avec un objectif de cours relevé de 274 à 294 CHF.
- Swisscom : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 548 à 570 CHF.
- Titan : Piraeus Bank maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 53,50 EUR à 65,40 EUR.
- Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 5,60 à 3 EUR.
- Unite Group : Jefferies passe de restreint à conserver avec un objectif de cours de 629 GBX.
Avis d'analystes du jour : les brokers aiment ASML, moins Ubisoft
JP Morgan remanie ses avis sur le secteur siderurgique, dégradant Acerinox et SSAB tout en favorisant Aperam et ArcelorMittal. Le secteur technologique est porté par une vague de relèvements d'objectifs pour ASML Holding.
Publié le 29/01/2026 à 08:23