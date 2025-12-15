Le rallye boursier de Noël se fait désirer

Au moment d'aborder une semaine traditionnellement décisive pour la performance de fin d'année, les investisseurs ont le derrière posé en équilibre entre deux référentiels d'assise. Oui c'est ça, le cul entre deux chaises. D'un côté la banque centrale américaine a poursuivi ses baisses de taux, mais de l'autre, les doutes se font de plus en plus vifs sur la rentabilité des sommes colossales engagées dans l'IA. Le retour des stats, les banques centrales et les Kevin Awards devraient animer la semaine.