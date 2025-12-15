- Aéroports de Paris : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 112 à 119 EUR.
- Alcon : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 107,40 USD à 90,10 USD.
- Arcelormittal : Zacks maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 45 à 48 USD.
- Associated British Foods : Jefferies passe de conserver à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 2000 à 1800 GBX.
- BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods passe de sous-performance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 79 à 85 EUR.
- DBV Technologies : Cantor Fitzgerald démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 42 USD.
- Edreams Odigeo : BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 9 à 4,10 EUR.
- Equinor : Zacks passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 24 USD à 19 USD.
- Hugo Boss : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 48,20 à 42,50 EUR.
- Logitech International : Zacks reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 129 à 138 USD.
- Magnum Ice Cream : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 13,70 EUR.
- Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 139 à 140 EUR.
- Next : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 13000 GBX à 14000 GBX.
- Orange : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15,90 à 16,10 EUR.
- Reckitt Benckiser : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 6100 GBX.
- Rémy Cointreau : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 50 à 48 EUR.
- Svenska Cellulosa : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 SEK.
- Schneider Electric : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 280 EUR à 300 EUR.
- Tesco : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 440 à 450 GBX.
- Titan : Euroxx Securities maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 EUR à 67 EUR.
- Unilever : Landesbank Baden-Wuerttemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 4700 GBX à 5500 GBX.
- Vodafone Group : Baptista Research passe d'acheter à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 10,90 USD à 9,20 USD.
Avis d'analystes du jour : les brokers voient plus haut sur Orange, Schneider et BNP Paribas
BNP Paribas est relevée à performance de marché par KBW, avec un objectif porté à 85 EUR. Unilever grimpe à acheter chez LBBW, tandis que Vodafone chute à sous-performance chez Baptista. Fort abaissement de cible pour Edreams (de 9 à 4,10 EUR).
Publié le 15/12/2025 à 08:38