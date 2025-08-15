- Adyen : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1930 à 1700 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2500 à 2450 EUR. Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 2039 à 1835 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2070 à 1885 EUR. TD Cowen reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 1716 à 1648 EUR.
- AP Moller Maersk : Clarksons Securities passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours de 14000 DKK.
- Autostore Holdings : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6 NOK à 12 NOK. SEB Bank reste à vendre avec un objectif de cours relevé de 4 à 7,20 NOK.
- Covivio : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 61 EUR.
- Embracer : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 110 SEK à 95 SEK.
- Endomines Finland : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 24 à 25,50 EUR.
- Eurazeo : Autonomous Research passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 58,30 à 52,30 EUR.
- Euronext : Citi reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 151 à 157 EUR.
- Gecina : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 EUR.
- L'Oréal : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 333 à 355 EUR.
- National Bank Of Greece : Autonomous Research passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 11,61 EUR à 13,44 EUR.
- Orsted : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 295 à 215 DKK.
- Saint-Gobain : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 143 à 140,30 EUR.
- Swisscom : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 540 à 560 CHF.
- Swissquote Group Holding : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 425 à 590 CHF.
- Technip Energies : Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 39 à 43 EUR.
Avis d'analystes du jour : les objectifs baissent sur Adyen et montent sur Swissquote et Euronext
Changements de recommandations pour Maersk (achat à neutre), Embracer (conserver à acheter) et Technip Energies (achat à neutre). Baisse marquée des objectifs de cours sur Adyen, malgré des avis inchangés. Relèvements notables pour Swissquote (425 à 590 CHF) et Autostore (6 à 12 NOK chez Pareto).
Publié le 15/08/2025 à 08:18