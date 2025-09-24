  • Adidas : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 260 à 210 EUR.
  • ArgenX : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 690 à 800 EUR.
  • Arkema : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 76 à 70 EUR.
  • ASM International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 630 EUR à 610 EUR.
  • Aumovio : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 38 EUR.
  • Bechtle : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 47 EUR.
  • Bouygues : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 36 à 44 EUR.
  • Burberry Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1500 à 1400 GBX.
  • Cancom : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours de 25 EUR.
  • Equinor : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 NOK.
  • EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 305 EUR.
  • Evonik : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 16 EUR.
  • Georgia Capital : Keefe Bruyette & Woods démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 3400 GBX.
  • Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3700 à 3300 CHF.
  • Hermès International : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2400 à 2300 EUR.
  • Hugo Boss : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 43 à 48 EUR.
  • Ipsen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
  • Kering : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 220 à 240 EUR.
  • Lanxess : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 23 EUR.
  • Lion Finance Group : Keefe Bruyette & Woods démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 9400 GBX.
  • Moncler : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 57 à 53 EUR.
  • NCAB Group : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 SEK à 54 SEK.
  • Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.
  • Ryanair Holdings : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 81 USD à 66 USD.
  • Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 53 à 50 USD.
  • Sats : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 42 NOK.
  • SIG Group : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 CHF à 12 CHF.
  • Swiss Re : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 170 à 160 CHF.
  • Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 184 à 202 EUR.
  • Var Energi : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 46 NOK.