- Adidas : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 260 à 210 EUR.
- ArgenX : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 690 à 800 EUR.
- Arkema : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 76 à 70 EUR.
- ASM International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 630 EUR à 610 EUR.
- Aumovio : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 38 EUR.
- Bechtle : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 47 EUR.
- Bouygues : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 36 à 44 EUR.
- Burberry Group : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1500 à 1400 GBX.
- Cancom : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours de 25 EUR.
- Equinor : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 NOK.
- EssilorLuxottica : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 290 à 305 EUR.
- Evonik : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 16 EUR.
- Georgia Capital : Keefe Bruyette & Woods démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 3400 GBX.
- Givaudan : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 3700 à 3300 CHF.
- Hermès International : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2400 à 2300 EUR.
- Hugo Boss : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 43 à 48 EUR.
- Ipsen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.
- Kering : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 220 à 240 EUR.
- Lanxess : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 27 à 23 EUR.
- Lion Finance Group : Keefe Bruyette & Woods démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 9400 GBX.
- Moncler : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 57 à 53 EUR.
- NCAB Group : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 55 SEK à 54 SEK.
- Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.
- Ryanair Holdings : Zacks passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 81 USD à 66 USD.
- Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 53 à 50 USD.
- Sats : ABG Sundal Collier passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 42 NOK.
- SIG Group : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 CHF à 12 CHF.
- Swiss Re : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 170 à 160 CHF.
- Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 184 à 202 EUR.
- Var Energi : Citi démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 46 NOK.
Avis d'analystes du jour : les objectifs de cours grimpent sur ArgenX, EssilorLuxottica, Kering, Ipsen et Bouygues
Bechtle, Bouygues et Cancom profitent de relèvements de recommandations, tandis qu'Evonik, Lanxess et Swiss Re subissent des abaissements. EssilorLuxottica, Hugo Boss et Trigano bénéficient d'objectifs en hausse. Adidas, Hermès et Givaudan voient leurs objectifs réduits.
Publié le 24/09/2025 à 08:33