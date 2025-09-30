- ABB : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.
- Airtel Africa : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 160 à 236 GBX.
- Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 72 à 71 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65 EUR à 63 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 70,50 à 70 EUR.
- Arkema : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 65 EUR.
- ASML : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 700 à 900 EUR.
- Banijay : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 13,50 EUR.
- Brunello Cucinelli : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 119 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 168 à 162 CHF.
- Genmab : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1477 à 2015 DKK.
- Indutrade : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 320 SEK à 235 SEK.
- Kering : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 335 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 190 EUR à 265 EUR.
- London Stock Exchange : Autonomous Research passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 11 000 à 10 500 GBX.
- Metsä Board : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 3 EUR.
- Pernod Ricard : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 87 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 125 à 120 EUR.
- ProSiebenSat : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 11,40 à 7,90 EUR.
- Quadient : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 22,40 à 14,80 EUR.
- Raiffeisen Bank International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 29 EUR.
- Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 33 EUR.
- Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 210 EUR.
- Sonova Holding : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 225 à 215 CHF.
- Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 46 EUR.
- TotalEnergies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 58,50 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 70 EUR. Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 USD.
Avis d'analystes du jour : les objectifs grimpent sur ASML, Spie et Kering, il baissent sur Quadient et Sartorius Stedim
ASML bénéficie d'un relèvement massif de son objectif de cours par Deutsche Bank, de 700 à 900 EUR. Kering profite de deux hausses d'objectifs, dont une marquée chez Oddo BHF. A l'inverse, ProSiebenSat et Quadient subissent de fortes révisions à la baisse, accompagnées d'un abaissement de recommandation.
Publié le 30/09/2025 à 08:32