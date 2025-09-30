  • ABB : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 45 à 50 CHF.
  • Airtel Africa : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 160 à 236 GBX.
  • Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 72 à 71 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 65 EUR à 63 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 70,50 à 70 EUR.
  • Arkema : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 65 EUR.
  • ASML : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 700 à 900 EUR.
  • Banijay : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 13,50 EUR.
  • Brunello Cucinelli : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 119 EUR.
  • Compagnie Financière Richemont : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 168 à 162 CHF.
  • Genmab : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1477 à 2015 DKK.
  • Indutrade : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 320 SEK à 235 SEK.
  • Kering : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 300 à 335 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 190 EUR à 265 EUR.
  • London Stock Exchange : Autonomous Research passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 11 000 à 10 500 GBX.
  • Metsä Board : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 3 EUR.
  • Pernod Ricard : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 87 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 125 à 120 EUR.
  • ProSiebenSat : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 11,40 à 7,90 EUR.
  • Quadient : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 22,40 à 14,80 EUR.
  • Raiffeisen Bank International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 29 EUR.
  • Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 33 EUR.
  • Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 à 210 EUR.
  • Sonova Holding : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 225 à 215 CHF.
  • Spie : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 33 à 46 EUR.
  • TotalEnergies : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 61 à 58,50 EUR. RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 70 EUR. Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 USD.