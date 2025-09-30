Or et IA, l'alliage anti-shutdown

A Rome, le pain et les jeux suffisaient au bonheur de la population, dit-on. En finance, c'est l'intelligence artificielle et l'or. La menace d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis n'a pas l'air, pour le moment, de préoccuper outre mesure les marchés, qui ont l'air blasés de ces passes d'armes entre Démocrates et Républicains.