- Accelleron Industries : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 63 à 75 CHF.
- Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 58 à 55,70 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46,50 EUR à 47 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 60 à 59 EUR.
- Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 40 à 44 EUR.
- BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 101 à 104 EUR.
- Castellum : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 135 SEK à 130 SEK.
- Compagnie Financiere Richemont : SBG Securities passe de conserver à acheter et réduit l'objectif de cours de 192 à 180 CHF.
- Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 20 EUR.
- Edenred : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 21 à 22 EUR.
- Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 54 EUR à 61 EUR.
- Galderma Group : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 155 à 160 CHF.
- J Sainsbury : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 390 GBX à 335 GBX.
- Kering : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 272 EUR à 268 EUR.
- Lifco : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 300 SEK à 340 SEK.
- Nokia : Argus Research Company passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 15 USD.
- Orsted : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 150 DKK à 185 DKK.
- Posti Group : Inderes démarre le suivi à accumuler avec un objectif de cours de 10 EUR.
- Roche Holding : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 384 à 376 CHF.
- Safran : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 400 à 370 EUR.
- Siemens Energy : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 166 à 200 EUR.
- Spie : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 51 à 53 EUR.
- STMicroelectronics : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 EUR à 53 EUR.
- Telia Company : Inderes passe d'une recommandation de vendre à alléger et relève l'objectif de cours de 38 SEK à 41 SEK.
- ThyssenKrupp Nucera : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
- Tomra Systems : SB1 Markets passe de vendre à acheter avec un objectif de cours relevé de 100 NOK à 105 NOK.
- UBS Group : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 CHF.
- Vinci : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 188 à 187 EUR.
- Wereldhave : Kempen passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 22 EUR.
- Worldline : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1,80 à 0,28 EUR.
Avis d'analystes du jour : les objectifs grimpent sur STMicro, Siemens Energy et Galderma
Les analystes continuent à revaloriser les entreprises européennes des semiconducteurs, à l'image de STMicro. Dans le luxe, Citi réduit son objectif sur Kering mais SBG repasse acheteur sur Richemont.
Publié le 27/04/2026 à 08:31