Avis d'analystes du jour : les objectifs montent sur Schneider, GTT et Amundi

Après un weekend à rallonge et une semaine riche en publications de résultats, les recommandations pleuvent ce matin. Citi n'aime plus les sociétés de services à l'emploi, Schneider reste au centre de l'attention et TotalEnergies poursuit sa revalorisation.

Adecco Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 18 CHF.

Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,85 à 9,30 EUR.

Aixtron : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 EUR.

Amrize : Vertical Research Partners passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 70 USD.

Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.

Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 177 à 183 CHF.

Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,50 EUR à 17,50 EUR.

DBV Technologies : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 47 à 55 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 EUR à 9 EUR.

Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 9 EUR.

Fortum : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 23 EUR.

Genus : JP Morgan démarre une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours de 3200 GBX.

GTT : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 193 à 245 EUR.

Hays : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 62 GBX à 33 GBX.

JCDecaux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.

L'Oréal : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 326 à 323 EUR.

Leroy Seafood : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 50 NOK.

Lisi : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 70 EUR.

Nexans : Nykredit Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 170 EUR.

PageGroup : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 300 GBX à 130 GBX.

Randstad : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 41 à 25 EUR.

Repsol : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.

Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 38,30 EUR.

Sanofi : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 307 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 292 à 300 EUR.

Severn Trent : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3211 GBX à 3329 GBX.

Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR.

Technip Energies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 36 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 45 EUR.

TotalEnergies : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.

United Utilities : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1421 GBX à 1525 GBX.

Vat Group : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.