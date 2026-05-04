- Adecco Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 18 CHF.
- Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,85 à 9,30 EUR.
- Aixtron : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 EUR.
- Amrize : Vertical Research Partners passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 70 USD.
- Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.
- Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR.
- Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 177 à 183 CHF.
- Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,50 EUR à 17,50 EUR.
- DBV Technologies : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 47 à 55 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 EUR à 9 EUR.
- Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 9 EUR.
- Fortum : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 23 EUR.
- Genus : JP Morgan démarre une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours de 3200 GBX.
- GTT : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 193 à 245 EUR.
- Hays : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 62 GBX à 33 GBX.
- JCDecaux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.
- L'Oréal : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 326 à 323 EUR.
- Leroy Seafood : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 50 NOK.
- Lisi : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 70 EUR.
- Nexans : Nykredit Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 170 EUR.
- PageGroup : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 300 GBX à 130 GBX.
- Randstad : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 41 à 25 EUR.
- Repsol : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.
- Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 38,30 EUR.
- Sanofi : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.
- Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 307 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 292 à 300 EUR.
- Severn Trent : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3211 GBX à 3329 GBX.
- Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR.
- Technip Energies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 36 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 45 EUR.
- TotalEnergies : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.
- United Utilities : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1421 GBX à 1525 GBX.
- Vat Group : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
Avis d'analystes du jour : les objectifs montent sur Schneider, GTT et Amundi
Après un weekend à rallonge et une semaine riche en publications de résultats, les recommandations pleuvent ce matin. Citi n'aime plus les sociétés de services à l'emploi, Schneider reste au centre de l'attention et TotalEnergies poursuit sa revalorisation.
Publié le 04/05/2026 à 08:33