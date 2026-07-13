- Anheuser-Busch Inbev : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 75 à 77 EUR.
- ASML Holding : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1 430 à 1 900 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1 568 à 1883 EUR.
- AstraZeneca : HSBC passe de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 16 500 à 13 750 GBX.
- BNP Paribas : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 106 à 110 EUR.
- Epiroc : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 320 SEK.
- Huhtamäki : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 39 à 27 EUR.
- Kaufman & Broad : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 40,10 à 39,80 EUR.
- Logista : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours de 34,50 EUR.
- Partners Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 930 à 840 CHF.
- Roche Holding : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 348 à 400 CHF.
- Rémy Cointreau : Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 33 à 38 EUR.
- Rexel : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance en visant 46 EUR.
- Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 305 à 315 EUR.
- Sandvik: SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 400 SEK.
- Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 84 à 82 EUR.
- Sodexo : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 49 à 55 EUR.
- STMicroelectronics : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 43 à 61 EUR.
- Thales : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 280 à 253 EUR.
- Tikehau Capital : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 20,30 EUR à 21 EUR.
- Uniphar : Panmure Liberum démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 467 GBX.
- Ypsomed : Bank Vontobel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 410 à 425 CHF.
Avis d'analystes du jour : les objectifs montent sur STMicro et ASML
Les analystes revalorisent encore les semi-conducteurs. A l'inverse, Morgan Stanley abaisse sa cible sur Thales. Dans la santé, Roche profite d'un relèvement de Vontobel et AstraZeneca est dégradé par HSBC.