  • Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 18 EUR.
  • Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1170 à 1180 USD (sur l'ADR).
  • Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.
  • Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 143 à 131 EUR.
  • Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18 EUR à 17 EUR.
  • Givaudan : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 2600 CHF à 3100 CHF.
  • Hermès International : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 252 à 246 USD (sur l'ADR).
  • Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 290 EUR.
  • Landis+Gyr : Research Partners AG passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 58 CHF.
  • Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 38 EUR.
  • Mersen : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 45 EUR.
  • OC Oerlikon: UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3,55 à 3,80 CHF.
  • Poste Italiane : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21,60 EUR à 35,20 EUR.
  • Renault : Oxcap Analytics passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
  • Scout24 : DZ Bank AG Research démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 95 EUR.
  • Truecaller : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 SEK à 16 SEK.
  • Vallourec : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 31,50 EUR.