- Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 18 EUR.
- Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1170 à 1180 USD (sur l'ADR).
- Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.
- Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 143 à 131 EUR.
- Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18 EUR à 17 EUR.
- Givaudan : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 2600 CHF à 3100 CHF.
- Hermès International : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 252 à 246 USD (sur l'ADR).
- Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 290 EUR.
- Landis+Gyr : Research Partners AG passe de acheter à conserver avec un objectif de cours de 58 CHF.
- Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 38 EUR.
- Mersen : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 45 EUR.
- OC Oerlikon: UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3,55 à 3,80 CHF.
- Poste Italiane : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21,60 EUR à 35,20 EUR.
- Renault : Oxcap Analytics passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.
- Scout24 : DZ Bank AG Research démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 95 EUR.
- Truecaller : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 13 SEK à 16 SEK.
- Vallourec : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 31,50 EUR.
Avis d'analystes du jour : les objectifs reculent sur bioMérieux, Carrefour et Capgemini
Givaudan grimpe de vendre à neutre, Truecaller bénéficie d'une reco à l'achat, tandis que Biomérieux, Capgemini et Medincell voient leurs objectifs réduits.
Publié le 24/06/2026 à 08:47