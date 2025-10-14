- ABB : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 51 à 55 CHF.
- Air France-KLM : Goodbody reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,70 à 12,10 EUR.
- Air Liquide : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 205 à 200 EUR.
- Almirall : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 14,50 EUR.
- Atoss Software : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 118 EUR.
- Basf : Berenberg passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 44 à 37 EUR.
- BNP Paribas : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 98,70 à 98,90 EUR.
- Ferrari : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 443 à 428 EUR.
- Fevertree Drinks : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 900 à 1100 GBX.
- Fiskars : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours de 12 EUR.
- Hiscox : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1400 GBX à 1600 GBX.
- IMI : RBC Capital passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 2475 GBX à 2500 GBX.
- Invisio : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 375 SEK.
- Klépierre : JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 38 EUR.
- Legrand : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 125 à 140 EUR.
- Medincell : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 37 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 24,30 à 36,10 EUR.
- Michelin : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 36 à 30 EUR. Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 26 EUR. Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 37 à 31 EUR. Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 43 à 38 EUR.
- Munters Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 SEK. SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 130 SEK à 125 SEK.
- OC Oerlikon Corporation : RBC Capital reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 3,30 à 3 CHF.
- Smith & Nephew : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 1400 GBX. Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 37,50 USD.
- Seb : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 77 à 63 EUR.
- Siemens : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 240 EUR.
- Sopra Steria Group : BNP Paribas Exane passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 220 à 146 EUR.
- STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 27 à 30 EUR.
- Straumann Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 133 à 125 CHF.
- Swiss Life Holding : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 865 à 925 CHF.
- Teleperformance : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 93 à 82 EUR.
- Theon International : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 31 à 40 EUR.
- Volution Group : Peel Hunt passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 625 GBX à 725 GBX.
Avis d'analystes du jour : les objectifs se dégonflent sur Michelin, les valos chutent sur Teleperformance, Seb et Sopra
Berenberg dégrade Basf à vendre avec un objectif abaissé à 37 EUR. Klépierre est relevé à surpondérer par JP Morgan, qui vise désormais 38 EUR. Michelin subit une série de révisions à la baisse, notamment chez Oddo, Barclays, Deutsche Bank et Jefferies. Fevertree revient en grâce chez Jefferies.
Publié le 14/10/2025 à 08:26