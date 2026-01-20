- Alcon : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 77 CHF.
- Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.
- Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR.
- ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 EUR à 775 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 726 à 818 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 800 à 825 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 680 à 820 EUR.
- ASML Holding : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1200 à 1400 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1150 à 1300 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1030 à 1400 EUR.
- Assa Abloy : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 400 SEK.
- Banco de Sabadell : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 3,40 EUR à 3,30 EUR.
- BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.
- Carl Zeiss Meditec : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 54 à 42 EUR.
- Douglas : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 13 EUR.
- Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.
- Fresenius Medical Care : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 EUR.
- Indutrade : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 SEK à 225 SEK.
- Inficon Holding : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 140 CHF.
- Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.
- Jacquet Metals : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 27 EUR.
- Kone : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 71 EUR.
- Lifco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 375 SEK.
- Logitech International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.
- LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.
- Mapfre : UBS démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 3,85 EUR.
- Pandora : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1100 DKK à 480 DKK
- SKF : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 251 SEK à 237 SEK.
- SSAB : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 59 SEK.
- Salzgitter : Oddo BHF passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 64 EUR.
- Unicaja Banco : CaixaBank BPI passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 2,45 EUR à 2,70 EUR.
- VAT Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 420 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 430 à 560 CHF.
- Vestas : Jyske Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 DKK à 195 DKK.
- Wärtsilä : Pareto Securities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 25 à 28 EUR.
Avis d'analystes du jour : LVMH et Interparfums sanctionnées, ASML et ASMi ont des fans
Les analystes revalorisent fortement les deux stars néerlandaises des machines de production de puces, ASML et ASMi. C'est plus compliqué pour LVMH, Arkema et Interparfums.
Publié le 20/01/2026 à 08:58