  • Alcon : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 77 CHF.
  • Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.
  • Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR.
  • ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 EUR à 775 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 726 à 818 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 800 à 825 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 680 à 820 EUR.
  • ASML Holding : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1200 à 1400 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1150 à 1300 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1030 à 1400 EUR.
  • Assa Abloy : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 400 SEK.
  • Banco de Sabadell : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 3,40 EUR à 3,30 EUR.
  • BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.
  • Carl Zeiss Meditec : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 54 à 42 EUR.
  • Douglas : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 13 EUR.
  • Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.
  • Fresenius Medical Care : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 EUR.
  • Indutrade : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 SEK à 225 SEK.
  • Inficon Holding : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 140 CHF.
  • Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.
  • Jacquet Metals : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 27 EUR.
  • Kone : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 71 EUR.
  • Lifco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 375 SEK.
  • Logitech International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.
  • LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.
  • Mapfre : UBS démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 3,85 EUR.
  • Pandora : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1100 DKK à 480 DKK
  • SKF : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 251 SEK à 237 SEK.
  • SSAB : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 59 SEK.
  • Salzgitter : Oddo BHF passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 64 EUR.
  • Unicaja Banco : CaixaBank BPI passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 2,45 EUR à 2,70 EUR.
  • VAT Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 420 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 430 à 560 CHF.
  • Vestas : Jyske Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 DKK à 195 DKK.
  • Wärtsilä : Pareto Securities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 25 à 28 EUR.