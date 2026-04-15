  • Ageas: ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 72 EUR.
  • Air France-KLM: JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 17 à 15 EUR.
  • Aixtron : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 EUR.
  • Aperam: Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 47 EUR.
  • Arcelormittal: William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
  • Bank Of Ireland Group: Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15,40 EUR à 19,50 EUR.
  • Bouygues: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55 EUR à 58 EUR.
  • Crédit Agricole: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18,50 EUR.
  • Entain: Peel Hunt passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 850 GBX à 750 GBX.
  • Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.
  • Getlink: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19 EUR.
  • Givaudan: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3450 à 3260 CHF. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2915 à 2920 CHF. JP Morgan passe de performance de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 3600 CHF.
  • Holcim: Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 86 CHF.
  • Husqvarna: SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 37 à 41 SEK.
  • Imperial Brands: UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3500 à 3150 GBX.
  • Kering: Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 235 à 220 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 EUR à 271 EUR.
  • LVMH: Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 570 à 560 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 à 550 EUR.
  • Novo Nordisk: SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 280 DKK.
  • Norsk Hydro: Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 88 NOK à 100 NOK.
  • Orange: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 20,50 EUR.
  • Partners Group Holding: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1300 à 1200 CHF.
  • Scor: Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30,70 à 30,60 EUR.
  • Sika: Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 181 CHF.
  • Sodexo: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 44,50 EUR.
  • Sunrise Communications: BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 CHF à 42 CHF.
  • Swiss Re: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 118 à 114 CHF.
  • Swisscom: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 710 à 690 CHF.
  • Telenor: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.
  • Tf Bank: SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 188 à 187 SEK.
  • Thales: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 260 à 270 EUR.
  • Veolia Environnement: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,40 EUR.