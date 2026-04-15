- Ageas: ING Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 72 EUR.
- Air France-KLM: JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et réduit l'objectif de cours de 17 à 15 EUR.
- Aixtron : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 EUR.
- Aperam: Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 47 EUR.
- Arcelormittal: William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
- Bank Of Ireland Group: Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 15,40 EUR à 19,50 EUR.
- Bouygues: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 55 EUR à 58 EUR.
- Crédit Agricole: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 18,50 EUR.
- Entain: Peel Hunt passe à acheter depuis accumuler et réduit l'objectif de cours de 850 GBX à 750 GBX.
- Exosens : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 60 EUR.
- Getlink: Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 16,50 à 18 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19 EUR.
- Givaudan: BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3450 à 3260 CHF. Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 2915 à 2920 CHF. JP Morgan passe de performance de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 3600 CHF.
- Holcim: Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 86 CHF.
- Husqvarna: SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 37 à 41 SEK.
- Imperial Brands: UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 3500 à 3150 GBX.
- Kering: Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 235 à 220 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 300 EUR à 271 EUR.
- LVMH: Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 570 à 560 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 620 à 550 EUR.
- Novo Nordisk: SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 280 DKK.
- Norsk Hydro: Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 88 NOK à 100 NOK.
- Orange: BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 20 EUR à 20,50 EUR.
- Partners Group Holding: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1300 à 1200 CHF.
- Scor: Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30,70 à 30,60 EUR.
- Sika: Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 180 à 181 CHF.
- Sodexo: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 52 EUR à 44,50 EUR.
- Sunrise Communications: BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 45 CHF à 42 CHF.
- Swiss Re: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 118 à 114 CHF.
- Swisscom: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 710 à 690 CHF.
- Telenor: BNP Paribas passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 185 NOK à 170 NOK.
- Tf Bank: SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 188 à 187 SEK.
- Thales: Barclays maintient sa recommandation souspondérer et relève l'objectif de cours de 260 à 270 EUR.
- Veolia Environnement: AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 42,10 à 42,40 EUR.
Avis d'analystes du jour : LVMH, Kering, Thales et Exosens sous le feu des projecteurs
Avec l'arrivée des trimestriels et la remontée des marchés, les analystes se font plus prolifiques. Beaucoup de gros dossiers européens au programme ce matin.
Publié le 15/04/2026 à 08:48