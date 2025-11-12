- Adyen : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1752 à 1830 EUR.
- Arkema : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.
- ASML Holding : GF Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1301 à 1387 USD.
- Chemometec : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 970 DKK.
- Compagnie Financière Richemont : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 165 à 185 CHF.
- Corticeira Amorim : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 8,78 EUR à 7,43 EUR.
- Equasens : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 56 EUR.
- Euronext : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 123 à 126 EUR.
- Evonik Industries : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 25 à 16 EUR.
- Fraport : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 93 EUR.
- Hensoldt : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 113 EUR à 101 EUR. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
- Lanxess : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 15 EUR.
- Lisi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 57 à 62 EUR.
- LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 à 725 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 550 à 685 EUR.
- Mitie Group : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 230 GBX.
- R&S Group Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 34 à 28 CHF.
- Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 320 à 330 EUR.
- SES S.A. : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,80 à 8,50 EUR.
- Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 44 EUR.
- Solvay : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 23 EUR.
- TGS : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 à 145 NOK.
- TotalEnergies : Mediobanca passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 63 EUR.
- Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28,32 EUR à 25,10 EUR.
- Victrex : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 1080 GBX à 660 GBX.
- Vidrala : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 105,24 EUR à 95,18 EUR.
Avis d'analystes du jour : LVMH revient en grâce, Euronext et TotalEnergies sont revalorisées
Les résultats de Fraport ne passent pas inaperçus chez DZ Bank. LVMH bénéficie de deux hausses significatives de cible, jusqu'à 725 EUR chez HSBC. Fort abaissement pour Lanxess, dont Barclays divise l'objectif par deux en passant à souspondérer.
Publié le 12/11/2025 à 08:31