  • Adyen : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 1752 à 1830 EUR.
  • Arkema : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 58 EUR à 60 EUR.
  • ASML Holding : GF Securities maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1301 à 1387 USD.
  • Chemometec : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 970 DKK.
  • Compagnie Financière Richemont : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 165 à 185 CHF.
  • Corticeira Amorim : Grupo Santander passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 8,78 EUR à 7,43 EUR.
  • Equasens : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 56 EUR.
  • Euronext : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 123 à 126 EUR.
  • Evonik Industries : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 25 à 16 EUR.
  • Fraport : DZ Bank AG Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 70 à 93 EUR.
  • Hensoldt : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 113 EUR à 101 EUR. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
  • Lanxess : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 15 EUR.
  • Lisi : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 57 à 62 EUR.
  • LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 à 725 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 550 à 685 EUR.
  • Mitie Group : Goldman Sachs initie la couverture avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 230 GBX.
  • R&S Group Holding : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 34 à 28 CHF.
  • Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 320 à 330 EUR.
  • SES S.A. : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,80 à 8,50 EUR.
  • Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 44 EUR.
  • Solvay : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 23 EUR.
  • TGS : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 à 145 NOK.
  • TotalEnergies : Mediobanca passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56 à 63 EUR.
  • Verallia : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28,32 EUR à 25,10 EUR.
  • Victrex : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 1080 GBX à 660 GBX.
  • Vidrala : Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 105,24 EUR à 95,18 EUR.